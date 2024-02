Čaká nás zlacňovanie na slovenských čerpačkách? Pohľad analytika je optimistický

Ceny benzínov a nafty by mohli v nasledujúcich dňoch mierne klesnúť.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný pokles cien ropy by mal znamenať, že ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by sa mali stabilizovať a nemali by výrazne prekročiť úrovne 1 eura a 60 centov v prípade benzínu ani nafty.

„Ak sa ceny ropy udržia dlhší čas okolo súčasných úrovní vidíme určitý priestor na zlacnenie palív v nasledujúcich týždňoch, čo by sa mohlo týkať najmä nafty,“ dodal Pánis.

Na Slovensku ceny rástli

„V horizonte dvoch týždňov, by mali ceny u nás opäť klesnúť, čím budú pokračovať v dlhšom trende cenového pásma,“ dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Ceny pohonných hmôt na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR vo štvrtom týždni tohto roka medzitýždenne opäť vzrástli.

V priemere sa ceny natural 95 oktánového benzínu pohybovali na 1,575 eura za liter (plus dva eurocenty na liter) a 98-oktánového benzín za 1,767 eura za liter (plus dva eurocenty na liter).

Ropa klesla na trojtýždňové minimá

Ceny benzínov sa tak vrátili na úroveň z novembra minulého roka. Cena nafty sa medzitýždenne zvýšila v rovnakom období až o štyri eurocenty na liter na najvyššie úrovne od začiatku decembra.

„Rast ceny palív na domácich čerpacích staniciach nadväzuje na vývoj veľkoobchodných cien z posledných týždňov a najmä vychádza z rastu cien ropy na svetových trhoch,“ doplnil Boháček.

Ropa stratila v minulom týždni približne sedem percent a klesla na trojtýždňové minimá, keď benchmark WTI zatváral pod 73 dolármi a severomorský Brent pod 78 dolármi.

Čo spôsobilo pokles?

Komodita začala značne strácať najmä v druhej polovici týždňa, keď sa objavovali špekulácie, že by mohlo byť cez sprostredkovateľov dohodnuté prímerie medzi Hamasom a Izraelom.

„To by znamenalo zníženie geopolitického napätia na Blízkom východe a zrejme aj zlepšenie bezpečnostnej situácie v Červenom mori so zastavením útokov jemenských rebelov na obchodné lode Západu,“ dodal Pánis.

K poklesu cien prispeli podľa Pánisa aj správy, že OPEC+ v januári znížil ťažbu o menej ako sa predpokladalo. A to napriek tomu, že Líbya musela nedobrovoľne utlmiť ťažbu na ropnom poli Sharara pre nepokoje, čo však bolo kompenzované najmä rastom ťažby v Iraku, Nigérii a Gabone.

Vplyv mal aj silnejší dolár

„Mínusom pre čierne zlato bola obnova obáv z pomalosti rastu čínskej ekonomiky a odraz komerčných zásob amerických ropných produktov,“ podotkol Pánis.

Čiastočne tlačil podľa neho cenu komodity nadol aj silnejší dolár na devízových trhoch a pokles očakávaní, že Fed by mohol začať uvoľňovať menovú politiku už na marcovom zasadnutí.

„V takomto prostredí išli skôr do úzadia zverejňované makrodáta z americkej ekonomiky, ktoré hovoria o jej lepšom ako očakávanom raste. Ropný trh nestihol reagovať ani na útoky amerického vojenského letectva na Sýriu, keďže tieto správy sa objavili až po skončení piatkového obchodovania,“ konštatoval Pánis.

Ceny elektrickej energie sú stabilné

Ceny elektrickej energie pre nabíjanie elektromobilov, boli podľa vykazovaných úrovní ŠÚ SR v štvrtom týždni roka opätovne nezmenené, a cena za 1 kWh AC, DC a Ultra ostala pri úrovni 0,41 eura, 0,55 eura a 0,69 eura.

Cena elektrickej energie na pre nás benchmarkovej burze v Prahe sa medzitýždenne zvýšila iba minimálne o 0,1 % na 82,81 eura za megawatthodinu a v dohľadnom čase očakávajú analytici skôr jej stabilizáciu.

„Pri zohľadnení cenového oneskorenia, sa sadzby za koncové ceny pre spotrebiteľa naďalej významne meniť nebudú,“ uzavrel Boháček.