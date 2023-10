Bulharsko zavádza daň na tranzit ruského plynu, opatrenie je zamerané na implementáciu sankcií EÚ voči Rusku

Bulharsko zaviedlo daň na tranzit ruského zemného plynu cez jeho územie. Ako referuje web obozrevatel.com, podľa nového zákona sa zavádza poplatok 20 bulharských leva za megawatthodinu plynu ruského pôvodu.

To je približne 20 % referenčnej ceny európskeho plynu obchodovaného na burze v Amsterdame. Opatrenie je zamerané na implementáciu sankcií Európskej únie voči Rusku, ktoré boli uvalené po tom, ako Moskva rozpútala vojnu na Ukrajine.

Samotné Bulharsko nedováža plyn z Ruska. Predstavuje však dôležitú cestu pre tranzit do iných krajín. Takmer polovica ruského plynu vstupuje do Bulharska z Turecka cez Turkish Stream na ďalší tranzit do Maďarska, Srbska a ďalších častí južnej Európy.