Brusel odporúča členským štátom EÚ, aby aj naďalej šetrili zemným plynom a takýto je dôvod

Situácia so zemným plynom v Európskej únii (EÚ) je stabilnejšia ako počas ostatných dvoch rokov. Od augusta 2022 do decembra 2023 Únia kolektívne znížila dopyt po plyne o 18 % a ušetrila tak okolo 101 miliárd metrov kubických plynu. To bolo dôležité pre prekonanie energetickej krízy a stabilizovanie zásob a trhov, pričom to aj ukázalo solidaritu s Ukrajinou, ktorá čelí ruskej agresii.

Keďže koncom marca končí platnosť núdzových právnych predpisov, Európska komisia (EK) na svojej webstránke informovala, že navrhuje prijatie odporúčania Rady EÚ, aby členské štáty pokračovali v úspore plynu.

Odporúčanie, ktoré by mala prijať Rada, vyzýva členské štáty, aby naďalej prijímali dobrovoľné opatrenia na zachovanie spoločného zníženia dopytu po plyne o 15 % v porovnaní s priemerným dopytom od apríla 2017 do marca 2022.

„Vzhľadom na pretrvávajúce geopolitické napätie, napätým globálnym trhom s plynom a cieľu EÚ úplne sa zbaviť ruských fosílnych palív je stále potrebné pokračovať v úsporách energie,“ prízvukuje eurokomisia. Pokračujúce úspory plynu podľa nej pomôžu udržať a zlepšiť súčasnú stabilitu trhu, a to aj tým, že uľahčia dopĺňanie zásobníkov plynu na jar a v lete. Podporilo by to tiež úsilie EÚ o dekarbonizáciu.