Bratislavčania budú mať bezpečnejšiu dodávku elektriny - FOTO

V bratislavských Vajnoroch začali s výstavbou novej elektrickej stanice. Nová Elektrická stanica Vajnory významne posilní energetickú bezpečnosť a stabilitu dodávok v severnej časti Bratislavy. Západoslovenská distribučná (ZSD) investuje do výstavby novej elektrickej stanice a súvisiacich elektrických vedení viac než 30 mil. eur, s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 35 percent. Výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2026.

Rozvodné zariadenie bez trvalej obsluhy

Nová elektrická stanica výrazne prispeje k zabezpečeniu budúcich potrieb napájania severnej časti hlavného mesta Bratislavy a umožní pripájanie nových zákazníkov v tejto oblasti.

Zároveň zvýši kvalitu pripojenia existujúcich zákazníkov v oblastiach aktuálne zásobovaných z elektrických staníc Žabí Majer, Pezinok, Ostredky a Podunajské Biskupice. Jej vybudovaním sa zvýši kapacita pre pripájanie obnoviteľných zdrojov, ako aj pre rozvoj elektromobility a nabíjacej infraštruktúry.

Elektrická stanica bude riešená ako rozvodné zariadenie bez trvalej obsluhy. Bude vybavená riadiacim a informačným systémom (RIS), ktorý umožňuje diaľkovú obsluhu z dispečerských pracovísk ZSD. Komunikovať bude vďaka prenosovým cestám využívajúcim optické vlákna.

Elektrická stanica Vajnory prispeje k zvýšeniu kvality distribúcie elektriny, k zvýšeniu prevádzkovej bezpečnosti sústavy a jej nižšej poruchovosti. Po výstavbe bude slúžiť ako transformačná stanica 110/22 kV. V budúcnosti je plánované prepojenie medzi Eleketirckou stanicou Vajnory 110/22kV (ZSD) a Elektrickou stanicou Vajnory 400/110 kV budovanou spoločnosťou SEPS, ktorá bude stáť v jej blízkosti.

Lokalita nebola vybraná náhodne

Na západnom Slovensku v aktuálnom období sledujeme rastúci záujem o pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií z radov domácností a podnikateľov. Nároky na rozvoj distribučnej sústavy sa zvyšujú aj s rozvojom elektromobility a potrebou rozširovania nabíjacej infraštruktúry.

Lokalita Vajnory nebola podľa energetikov zvolená náhodne. Priestorová rezerva pre elektroenergetickú infraštruktúru tohto typu bola dlhodobo uvedená v územnom pláne. Po plánovanom prepojení s elektrickou stanicou 400/110 kV, ktorú v blízkosti buduje spoločnosť SEPS, pôjde o jednu z najväčších elektrických staníc na Slovensku.

Začiatok výstavby elektrickej stanice vo Vajnoroch. Foto: SITA/Západoslovenská distribučná (ZSD).

Rast spotreby elektriny ako náhrady za iné formy primárnych energií, v kombinácii s rastom energetickej efektívnosti, šetrného prístupu k životnému prostrediu a ochrane klímy, vytvárajú podľa západoslovenských energetikov veľké príležitosti pre udržateľnosť do budúcnosti.

„To si však vyžaduje podstatné investície do distribučných sústav, ktoré musia byť pripravené na prudký nárast obnoviteľných zdrojov v sústave, rastúcu distribuovanú výrobu či neustále zvyšujúci sa dopyt po elektrine na vykurovanie a mobilitu. Západoslovenská distribučná len v minulom roku investovala do modernizácie a rozširovania sústavy vyše 154 mil. eur, pričom sa nám darí aj vo viaczdrojovom financovaní a získavaní prostriedkov z európskych projektov spoločného záujmu,“ uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Západoslovenskej distribučnej.

Podpora investícií

Ministerstvo hospodárstva SR chce podporovať investície, ktoré zlepšujú energetickú bezpečnosť, stabilitu a konkurencieschopnosť regiónov.

„Investície do elektrizačnej infraštruktúry, akou je výstavba tejto novej elektrickej stanice, majú kľúčový význam pre bezpečné a spoľahlivé dodávky elektriny. Takéto projekty umožňujú efektívnu integráciu obnoviteľných zdrojov, posilňujú energetickú stabilitu a zlepšujú kvalitu dodávok pre obyvateľov a podnikateľské prostredie. Viaczdrojové financovanie, ktoré tento projekt využíva, je príkladom efektívnej kombinácie národných a európskych zdrojov na podporu strategických investícií v energetike,“ uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Szabolcs Hodosy.

Elektrická stanica Vajnory sa buduje v rámci PCI projektu Danube Ingrid, ktorý je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – SEPS a ZSD – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

S ohľadom na zápis projektu Danube InGrid do zoznamu projektov spoločného záujmu Európskej únie má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu. Projekt spoločného záujmu Danube InGrid, v celkovej hodnote 291 mil. eur, je spolufinancovaný podielom 35 % z EÚ zdrojov, konkrétne z Nástroja pre prepájanie Európy (CEF – Connecting Europe Facility).

Západoslovenská distribučná realizuje v rámci projektu investície v plánovanej hodnote 106,5 mil. eur.