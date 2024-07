Ako vyriešiť energetickú chudobu? Rodinám by mohla pomôcť aj predplatená elektrina

Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) prednedávnom konštatovali, že je najvyšší čas riešiť energetickú chudobu na Slovensku. Jedným z nástrojov, ako pomôcť energeticky chudobným rodinám, by mohol byť predplatný systém pre elektrinu.

S pilotným projektom už prišla na jar 2022 Východoslovenská distribučná (VSD). Doteraz firma individuálnu formu predplatného aplikovala v 38 domácnostiach.

Súčasne existuje aj komunitná forma predplatenej elektriny pre samosprávy a bytové spoločenstvá, ktorá sa využíva v niektorých oblastiach východného Slovenska od roku 2018.

Predplatená elektrina je realizovaná na princípe „najprv zaplatíš, potom využívaš“. Odlišuje sa od štandardnej dodávky elektriny, kde odberatelia platia preddavkové platby vypočítané na základe predchádzajúcej spotreby alebo odhadu.

„Pri využívaní predplatenej elektriny si odberatelia najprv zaplatia za v budúcnosti odobratú elektrickú energiu a následne ju odoberajú. Významný rozdiel je v množstve odoberanej elektriny, ktorá je v prípade predplatenej energie limitovaná výškou dopredu alokovaných finančných prostriedkov – kreditu,“ vysvetlili vedci zo SAV.

V prípade “predplatenky” platí, že ak sa tento kredit spotrebuje (v prípade zadlžených domácností sa kredit znižuje o splátky predchádzajúcich dlhov na energetických službách) a dosiahne úroveň núdzového kreditu, dodávka energie sa obmedzí. Domácnosť môže odoberať elektrinu v lete v čase od 20:00 do 8:00 a v zime od 17:00 do 8:00.

„Núdzový kredit je nastavený na 5 dňovú spotrebu tak, aby ak si domácnosť hneď po upozornení doplatí kredit, tak ani pri najdlhšie trvajúcom spôsobe doplnenia si kreditu – prostredníctvom poštových poukážok nedošlo k úplnému odpojeniu od elektriny. Ak si domácnosť nedobije kredit, po vyčerpaní všetkého kreditu dôjde k úplnému prerušeniu dodávky energie,“ dodali akademici.

Z technického hľadiska sú využívané inteligentné meracie systémy (IMS), ktoré umožňujú presné sledovanie spotreby energie pre odberateľov a dodávateľov elektriny, na základe čoho je možné sledovať a odhadovať spotrebu energie a čas, na aký predplatený kredit stačí. IMS zabezpečujú aj diaľkové prerušenie či obnovenie dodávky elektriny.

„Predplatená elektrina môže byť v niektorých špecifických prípadoch veľmi dobrým nástrojom aj na riešenie energetickej chudoby. Najmä v domácnostiach, kde je dôvodom energetickej chudoby finančná negramotnosť. Do chudoby sa mnohokrát dostávajú aj domácnosti, ktoré nevedia hospodárne a vyvážene nakladať so svojimi finančnými prostriedkami. Buď nevedia vhodne alokovať peniaze v čase, peniaze minú ihneď ako ich získajú, nakúpia produkty a služby, ktoré nie sú nevyhnutné, prípadne finančný nedostatok vznikne kombináciou oboch spomenutých skutočností,“ uviedli vedci.

Takisto je predplatená elektrina vhodná pre domácnosti, ktoré sa nemôžu iným spôsobom k elektrine pripojiť kvôli nesplácaniu minulých účtov za energie.

Naopak, sú domácnosti, ktoré sú v energetickej chudobe, a predplatená elektrina im môže uškodiť a zhoršiť ich situáciu, upozorňujú vedci. Ide o domácnosti, ktoré nie sú schopné platiť účty za energie kvôli nedostatočným finančným zdrojom, ktoré na energie môžu vyčleniť zo svojich príjmov.

„Sú to domácnosti, ktoré majú vysoké výdavky na energie vzhľadom na svoje príjmy a súčasne sa hospodárne a rozumne správajú, čo môže byť spôsobené nízkymi príjmami alebo vysokými výdavkami na energie spôsobené nízkou energetickou efektívnosťou ich obydlia,“ podotkli vedci s tým, že tieto domácnosti sa predplatenou elektrinou dostanú do väčších problémov prejavujúcich sa aj stresovými situáciami.

Riziká a možné riešenia

Na základe preštudovanej literatúry prináša predplatená elektrina niekoľko negatív, ktoré sa vhodným nastavením služby dajú odstrániť:

Stres zo zabudnutia sledovania spotreby elektriny:

Riešenie: domácnosť dostane pripomienku, upozorňujúcu na míňajúci sa kredit. V „Predplatenke“ od VSD: Domácnosť je pri každom dobití informovaná o hodnote dobitého kreditu v EUR, kWh aj predpokladaného času odberu v dňoch. Súčasne je pravidelne na začiatku týždňa každá domácnosť informovaná o zostávajúcom kredite – v kWh aj v očakávaných dňoch. V čase, keď sa kredit priblíži k núdzovému kreditu je upozornená, že jej odber je upravený a elektrinu môže odoberať ďalších 5 dní len v kritických časoch (v lete v čase od 20:00 do 8:00 a v zime od 17:00 do 8:00). Následne je domácnosti denne zasielaná SMS správa o počte nocí, počas ktorých môžu ešte elektrinu odoberať s IBAN kódom a variabilným symbolom, kam môžu zaslať platbu. Vo všeobecnosti platí, že SMS je základná forma komunikácie. VSD ponúka svojím klientom aplikáciu do mobilného telefónu (bez nutnosti inštalácie) s prednastaveným prihlásením sa do systému, aby aplikácia fungovala aj pre slabo gramotných predplatiteľov. Mobilná aplikácia obsahuje rovnakú sadu informácii aká je komunikovaná prostredníctvom SMS správ.

Zhodnotenie: „Predplatenka“ od VSD rieši tento problém dostatočne

Strach, že sa kredit minie rýchlejšie, ako si človek stihne dobiť kredit, čo je spojené so zabezpečením si potrebných finančných zdrojov.

Riešenie: Domácnosť si môže nastaviť, kedy jej pošlú prvú upozorňujúcu SMS a pri akej zostávajúcej úrovni energii (podľa počtu dní). V „Predplatenke“ od VSD: opísané vyššie. SMS sú od VSD posielané pravidelne na začiatku každého týždňa plus pri prechode na núdzový kredit

Zhodnotenie: „Predplatenka“ od VSD rieši tento problém dostatočne

Strach, že si domácnosť nevšimne SMS a bude odpojená.

Riešenie: posielanie niekoľkých upozorňujúcich SMS

Zhodnotenie: „Predplatenka“ od VSD rieši tento problém dostatočne.

Zdroj: SAV