Ako sa budú vyvíjať ceny pohonných látok? Trh s benzínom nie je až tak horúci

Výrazné zmeny v cenách benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach analytici neočakávajú. Ak sa ostatné úrovne svetových cien ropy udržia dlhší čas, podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa to bude znamenať určitú korekciu cien palív smerom nahor.

To by sa mohlo týkať najmä nafty, kde najmä európsky trh počas letnej motoristickej sezóny vykazuje známky napätia a previsu dopytu.

„V extrémnom prípade by to mohlo posunúť jej ceny až k méte 1 euro 50 centov. Trh s benzínom nie je až tak horúci, ceny by mohli zatiaľ orbitovať okolo 1 eura a 60 centov,“ povedal pre agentúru SITA Pánis.

Leto môže ceny ovplyvniť

Ak sa podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej ropa udrží v rozpätí 72 až 77 amerických dolárov za barel, kde ju vidíme už niekoľko týždňov, v najbližšom období nezaznamenáme významnejšie zmeny v cenách pohonných látok.