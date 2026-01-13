Vendetta na francúzsky spôsob? Bývalého prezidenta futbalového klubu zastrelili na pohrebe jeho matky

Prokurátor začal vyšetrovanie vraždy spáchanej organizovaným gangom.
Alain Orsoni, ktorý viedol separatistické Korzické hnutie za sebaurčenie, bol obeťou po streľbe z veľkej vzdialenosti na pohrebe svojej matky na francúzskom ostrove.

Stalo sa to v pondelok 12. februára 30 kilometrov od Ajaccia, hlavného mesta stredomorského francúzskeho ostrova. Miestna polícia potvrdila atentát.

„Bol to moment smútku a žiaľu. Zrazu sme počuli výstrel a Alain sa zrútil mŕtvy,“ povedal pre televíznu stanicu France 3 Corse ViaStella otec Roger Polge, ktorý viedol pohrebnú omšu. „Čo sa to deje v našej krajine?“

Prokurátor začal vyšetrovanie vraždy spáchanej organizovaným gangom.

Spomenuté hnutie, ktoré Orsoni viedol, francúzska polícia považovala za legálnu fasádu ozbrojenej skupiny Korzické národné oslobodzovacie hnutie – tradičné krídlo. Úrady ju so sériou útokov na ostrove v 90. rokoch, z ktorých niektoré skupina priznala.

Sedemdesiatjedenročný Orsoni bol tiež obvinený, odsúdený a neskôr omilostený v súvislosti s útokom guľometom na iránske veľvyslanectvo v Paríži v roku 1980.

Francúz bol tiež prezidentom korzického futbalového klubu AC Ajaccio od roku 2008 do 2015.

