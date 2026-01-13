Vendetta na francúzsky spôsob? Bývalého prezidenta futbalového klubu zastrelili na pohrebe jeho matky

Alain Orsoni, ktorý viedol separatistické Korzické hnutie za sebaurčenie, bol obeťou po streľbe z veľkej vzdialenosti na pohrebe svojej matky na francúzskom ostrove.
Stalo sa to v pondelok 12. februára 30 kilometrov od Ajaccia, hlavného mesta stredomorského francúzskeho ostrova. Miestna polícia potvrdila atentát.
„Bol to moment smútku a žiaľu. Zrazu sme počuli výstrel a Alain sa zrútil mŕtvy,“ povedal pre televíznu stanicu France 3 Corse ViaStella otec Roger Polge, ktorý viedol pohrebnú omšu. „Čo sa to deje v našej krajine?“
Zábery hrôzostrašných chvíľ. Žiarlivý útočník zabil muža, ktorý mal vraj pomer s jeho partnerkou - VIDEO
Prokurátor začal vyšetrovanie vraždy spáchanej organizovaným gangom.
Spomenuté hnutie, ktoré Orsoni viedol, francúzska polícia považovala za legálnu fasádu ozbrojenej skupiny Korzické národné oslobodzovacie hnutie – tradičné krídlo. Úrady ju so sériou útokov na ostrove v 90. rokoch, z ktorých niektoré skupina priznala.
Francúzsky futbal smúti, prišli o niekdajšieho obrancu, trénera aj uznávaného komentátora
Sedemdesiatjedenročný Orsoni bol tiež obvinený, odsúdený a neskôr omilostený v súvislosti s útokom guľometom na iránske veľvyslanectvo v Paríži v roku 1980.
Francúz bol tiež prezidentom korzického futbalového klubu AC Ajaccio od roku 2008 do 2015.