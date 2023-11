Búrka Ciarán zúri v západnej Európe, o život už pripravila štyroch ľudí a mnohých zranila (video+foto)

Francúzske pobrežie Atlantiku v noci na štvrtok zasiahla búrka Ciarán, ktorú sprevádza vietor s rýchlosťou až 180 kilometrov za hodinu.

Búrka polámala stromy, porozbíjala okná a bez dodávok elektriny zostalo 1,2 milióna francúzskych domácností. Silný vietor postihol aj Veľkú Britániu, Španielsko, Belgicko, Holandsko či Nemecko.

O život prišiel vodič kamióna

V dôsledku extrémneho počasia vo Francúzsku prišiel o život jeden človek. Bol to vodič kamióna, na ktorého vozidlo spadol strom v severofrancúzskom regióne Aisne. Informoval o tom minister dopravy Clément Beaune.

More awful video of damage caused by storm Ciaran in Jersey. This is in St Clement this morning 😬#StormCiaran #Ciaran #TempeteCiaran #Jerseypic.twitter.com/DKoLwV4XUe — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 2, 2023

Jeden človek bol zranený vo francúzskom meste Roubaix a ďalších 15 na západe a severe krajiny. Siedmi zo zranených sú záchranári. V rozsiahlych oblastiach západného Francúzska prerušili miestnu železničnú dopravu a v regióne Finistère v Bretónsku uzavreli všetky cesty.

Na ženu spadol strom

V Španielsku pre búrku zomrela jedna žena v Madride. Záchranári uviedli, že na ňu spadol strom. Ďalší traja ľudia pri tomto incidente v centre mesta utrpeli ľahké zranenia.

Couldn’t resist a quick stop in passed the south breakwater pier on my way home to see what #StormCiaran is up to in #Aberdeen safe to say it’s gie dreich up here 🌧️ pic.twitter.com/VilVyvcpEX — Natalie Hood (@NatalieAHood) November 2, 2023

Jeden človek prišiel o život pri rovnakej nehode v belgickom meste Gent, keď na neho spadol strom v parku. Ďalšou obeťou sa stala mladá žena, ktorú zabil padajúci strom v pohorí Harz v severnom Nemecku.

Búrka zasiahla aj Anglicko

Silný vietor a dážď zasiahli aj južné Anglicko a Normanské ostrovy, odkiaľ hlásili nárazový vietor s rýchlosťou viac ako 160 kilometrov za hodinu. V pobrežných oblastiach anglických grófstiev Cornwall a Devon prerušili vyučovanie v školách, pretože doprave prekážajú popadané stromy a záplavy.

Auto prechádza zaplavenou ulicou v dedine Yapton v Anglicku. Štvrtok, 2. november, 2023. Foto: Joe Sene/PA via AP

Lety z letísk na ostrovoch Jersey, Guernsey a Alderney zrušili. Holandská letecká spoločnosť KLM tiež zrušila všetky odlety a prílety do krajiny, a to štvrtkového predpoludnia do záveru dňa. Odôvodnila to tým, že v Holandsku očakávajú silný vietor.