Veľká Británia zažíva svoju najúspešnejšiu zimnú olympiádu, v nedeľu pribudli dve zlaté medaily - FOTO

Británia, ktorá nemá vysoké pohoria ani bohaté snehové podmienky, mala pred ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo na konte celkovo len 12 zlatých medailí zo zimných olympiád.
Milan Cortina Olympics Snowboard
Zlatí medailisti z Británie Charlotte Bankesová a Huw Nightingale pózujú na fotografiách po víťazstve vo finále zmiešaných tímov v snoubordkrose na ZOH 2026 v talianskom Livigne v nedeľu 15. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Športovci Veľkej Británie zaznamenali na zimných olympijských hrách v Taliansku historický úspech, keď po nedeľňajších triumfoch v snoubordkrose a skeletone získali už tri zlaté medaily. Nikdy predtým nezískala britská výprava na jedných zimných hrách viac ako jedno zlato.

O prvé nedeľňajšie zlato sa postarali Charlotte Bankesová a Huw Nightingale, ktorí ovládli súťaž zmiešaných tímov v snoubordkrose. Bolo to zároveň prvé britské olympijské zlato v disciplíne na snehu. Následne Matt Weston a Tabitha Stoeckerová triumfovali v súťaži zmiešaných tímov v skeletone, pričom Weston nadviazal na svoje víťazstvo z piatkových mužských pretekov.

Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.
Christopher Grotheer,Jacqueline Pfeifer,Axel Jungk,Susanne Kreher,Matt Weston,Tabitha Stoecker
Britskí zlatí medailisti Tabitha Stoeckerová (vľavo) a Matt Weston oslavujú na stupňoch víťazov po súťaži zmiešaných tímov v skeletone na Zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d’Ampezzo v Taliansku v nedeľu 15. februára 2026. Foto: SITA/AP

Británia, ktorá nemá vysoké pohoria ani bohaté snehové podmienky, mala pred ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo na konte celkovo len 12 zlatých medailí zo zimných olympiád. Aktuálne tri najcennejšie kovy tak predstavujú bezprecedentný úspech pre tím označovaný ako Team GB.

„Sú to malé rozdiely. Aj pre nás jednotlivcov sú to naozaj minimálne rozdiely. Som veľmi hrdá na to, čo sa nám podarilo v tímovej súťaži. Olympijským šampiónom je Team GB a je to aj vďaka všetkej podpore, ktorú dostávame,“ povedala Bankesová, na ktorú nadviazal Nightingale: „Robíte to pre svoj národ, svoju krajinu, fanúšikov, podporu. Ďakujeme všetkým. Stále je to neuveriteľné. Som si istý, že dnes v noci nebudem veľmi spať.“

Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
