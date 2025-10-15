Veľká Británia dodala Ukrajine za ostatných šesť mesiacov viac než 85-tisíc dronov

Britský minister obrany John Healey zdôraznil, že zvýšenie výroby dronov a modernizácia protivzdušnej obrany sú nevyhnutné na odrazenie rastúcej ruskej hrozby voči Ukrajine a Európe.
Veľká Británia za uplynulý polrok dodala Ukrajine viac než 85-tisíc vojenských dronov, a to vďaka zvýšenej výrobe britských spoločností. Ako informuje portál RBC-Ukraine, oznámila to britská vláda.

Nárast výroby umožnila úzka spolupráca britských firiem a veľké investície do obranného priemyslu. Londýn tento rok investoval 600 miliónov libier (približne 692 miliónov eur) do urýchlenia výroby a dodávok dronov pre Ukrajinu v rámci rekordného balíka pomoci vo výške 4,5 miliardy libier na regionálnu obranu a bezpečnosť. Finančné prostriedky zároveň pomohli zachovať pracovné miesta v Británii aj na Ukrajine.

Drony Octopus, určené na zachytávanie nepriateľských bezpilotných lietadiel, sa vyvíjajú na boj proti iránskym útočným dronom Šáhid. V najbližších mesiacoch má byť na Ukrajinu dodaných približne 35-tisíc systémov na zachytávanie dronov.

Britský minister obrany John Healey zdôraznil, že zvýšenie výroby dronov a modernizácia protivzdušnej obrany sú nevyhnutné na odrazenie rastúcej ruskej hrozby voči Ukrajine a Európe.

