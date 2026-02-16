Vďaka kajúcnikom sa podarilo rozložiť zločinecké skupiny. Fico a jeho ľudia sa ich snažia dehonestovať, tvrdí Spišiak – VIDEO

Vďaka inštitútu spolupracujúceho obvineného, ľudovo nazývaného kajúcnik, sa podarilo rozložiť zločinecké skupiny, napríklad skupinu Mikuláša Černáka, sýkorovcov, takáčovcov alebo sátorovcov.
Mediálny tlak
Pripomenul to na pondelkovej tlačovej besede bývalý policajný prezident a opozičný poslanec Jaroslav Spišiak (Progresívne Slovensko) v reakcii na avízo predsedu vlády Roberta Fica, že vládna koalície chce ešte „prekopať“ inštitút kajúcnika, keďže Ústavný súd SR pozastavil účinnosť novely Trestného poriadku, ktorá limituje možnosti použitia výpovede kajúcnikov. Ako Spišiak zdôraznil, zavedenie tohto inštitútu inicioval ešte ona sám ako viceprezident Policajného zboru v roku 2001.
Kajúcnik má motiváciu klamať, podľa sudcu Šamka však aktuálny koaličný návrh problém nerieši
„Nakoniec bol zakotvený v trestnom práve až v roku 2005, pri rekodifikácii Trestného poriadku a Trestného zákona,“ povedal Spišiak. Doplnil, že bez inštitútu kajúcnika by zločinecké skupiny na Slovensku naďalej pôsobili. Premiér Robert Fico a jeho ľudia pritom podľa Spišiaka vytvárajú neustály mediálny tlak, aby tento inštitút dehonestovali.
„Prezentovali to ako niečo hrôzostrašné, aby vyplašili verejnosť,“ skonštatoval Spišiak s tým, že koalícia sonduje, aké by bola reakcia verejnosti na zrušenie daného inštitútu. Ak by sa tak však stalo, boli by sme podľa Spišiaka svetový unikát.
V mene vlastnej záchrany
Vládna koalícia ešte možno „prekope“ novelu Trestného poriadku týkajúcu sa využívania spolupracujúcich obvinených, ktorej účinnosť pozastavil Ústavný súd SR, alebo príde s niečím novým.
Ako na tlačovej konferencii v nedeľu 15. februára povedal predseda vlády Robert Fico, v tejto veci nie je možné čakať až do rozhodnutia ústavného súdu o ústavnosti novely, zatiaľ čo kajúcnici budú naďalej „vystrájať“.
„Opätovne uvažujeme, ako upraviť postavenie gaunerov, kajúcnikov, udavačov,“ vyhlásil Fico. Kajúcnici sú totiž podľa neho schopní v mene svojej vlastnej záchrany urobiť čokoľvek a ublížiť iným ľuďom. Fico tiež skonštatoval, že kajúcnici, ako napríklad František Imrecze, Bernard Slobodník alebo Ľudovít Makó, majú dnes plnú podporu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten totiž v súvislosti s novelizáciou podal podanie na ÚS SR.