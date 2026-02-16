Šeliga a Naď odmietajú tvrdenia Fica. To, že by Žilinka bol „kamarát“ strany Demokrati označili za veľké klamstvo – VIDEO

Maroš Žilinka nepomáha Demokratom. Vyhlásil to podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Reagoval tak na tlačovú konferenciu strany Smer-SD z nedele 15. februára. To, že by bol generálny prokurátor „kamarát“ strany Demokrati je podľa Šeligu veľkým klamstvom. Pripomenul, že on sám vyzýval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby ho nevymenovala za generálneho prokurátora a svojich kolegov vyzýval, aby ho nevolili.
„Na vypočutí som hovoril, že pán Žilinka klamal. Je to piaty rok, čo je Žilinka vo funkcii. Každý, kto je trošku zorientovaný v tejto problematike, uzná, že keby ma mohol Žilinka utopiť v lyžičke vody, tak ma utopí. Myslím to ako metaforu, samozrejme,“ dodal Šeliga.
Kamaráti Žilinku
Kamarátmi Žilinku sú podľa jeho slov tí, ktorým Žilinka porozdával paragraf 363. Generálny prokurátor nepomáha tak podľa neho Demokratom, ale pomohol Tiborovi Gašparovi, Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi či Marekovi Parovi.
Vláda nechce čakať na rozhodnutie Ústavného súdu, Fico hľadá iné riešenie novely o kajúcnikoch – VIDEO
„Ja si vážim obrátenie svätého Pavla, ktorým prešiel Maroš Žilinka. Je to fajn, nech robí ďalej svoju robotu, ale budem sa ostro vymedzovať voči tomu, že sa nás s ním Fico snaží spojiť a tvrdí, že pomáha opozícii,“ zdôraznil Šeliga s tým, že ak niekomu Žilinka niekedy pomohol, tak to boli „smeráci“.
Ľahko vyvrátiteľné klamstvo
Predseda Demokratov Jaroslav Naď pripomenul, že Fico neprišiel na tlačovú besedu len s tým, že generálna prokuratúra je v rukách Demokatov, ale aj s tým, že bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta je nominantom Demokratov na nového generálneho prokurátora.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) tvrdí, že Naď nominoval Remetu. Podľa slov Naďa ide opäť o klamstvo, ktoré je ľahko vyvrátiteľné. Zdôraznil, že s Remetom sa nikdy nestretol.
„Návrh na jeho vymenovanie za generálneho prokurátora dal istý pán poslanec Ján Krošlák, v tom čase v hnutí OĽaNO, ale pár mesiacov nato hrdý to člen Hlasu,“ upozornil Naď, podľa ktorého to dokazuje, že nie on má blízko k Remetovi, ale skôr strana Hlas-SD.
Inštitút spolupracujúcich obvinených
Šeliga venoval na tlačovej besede pozornosť aj inštitútu spolupracujúcich obvinených, ktorý funguje bežne vo svete a na základe neho sa rozkladajú politické, ekonomické či drogové mafiánske štruktúry.
„Plán, ktorý má Smer je nasledovný. Zrušia tú novelu, ktorú Gašpar tak tvrdo presadil a Ústavný súd (ÚS) SR ju pozastavil. Toto zrušia. Tým pádom podľa platných predpisov a judikatúry bude musieť ÚS SR zastaviť konanie o súlade právnych predpisov. Zostane stará právna úprava. Potom príde Boris Susko (minister spravodlivosti), ktorému to predpokladám napíše Marek Para a David Lindtner a zrušia úplne inštitút spolupracujúceho obvineného z nášho právneho poriadku. Len preto, aby Tibor Gašpar a Norbert Bödör a ďalší, nemali problém v kauze Očistec. Len preto,“ vyhlásil Šeliga s tým, že toto jeho presvedčene vychádza z minulých skúseností.
Čo si to vôbec dovoľujete, skutočne ste stratili súdnosť? Reaguje Žilinka na Ficove agresívne vyjadrenia
Zdôraznil, že keď bola pre súčasnú koalíciu problémom špeciálna prokuratúra, tak ju zrušili, keď bola problémom výška trestu, znížili ju, a rovnako to bolo aj u premlčacích lehôt. V prípade spolupracujúcich obvinených sa o to podľa Šeligu rovnako pokúsili len preto, aby o nich nikto nevypovedal. Súčasne pripomenul, že vďaka tomuto inštitútu sa rozkryli na Slovensku mnohé mafiánsky skupiny, napríklad aj černákovci.
Problém aj pre Špecializovaný trestný súd
Šeliga pripomenul, že navrhnutá novela je problémom aj pre Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Gašparova novela prerušila totiž drogovú kauzu, v ktorej ide o obrovské množstvo kokaínu a ďalších drog dovezených na Slovensko. Išlo o celoeurópsku sieť drogových dílerov, ktorú odkrývalo 11 krajín. Šeliga vysvetlil, že v žiadnej krajine nebol žiadny problém so spolupracujúcom obvineným, a preto sa im podarilo túto skupinu odkryť.
„Na základe toho, aj vďaka medzinárodnej spolupráce jednoducho pozatvárali mnohých ľudí a tí čakajú na spravodlivý súd. ŠTS to musel ale prerušiť, a povedal ústavnému súdu, aby to posúdil, lebo nevedia pojednávať ďalej,“ pripomenul Šeliga s tým, že aj sám ŠTS skonštatoval, že v prípade prílepku o spolupracujúcich obvinených ide o zasahovanie do súdnej moci zo strany zákonodarnej moci.
Výzva Ficovi
O tom, či je niekto dôveryhodný svedok, alebo nie je, by mali rozhodovať len súdy, nie politici. Ako pripomenul, ústavný súd síce pozastavil Gašparovu novelu, no chcú zrušiť spolupracujúceho obvineného a ústavný súd tak obísť. Nedostatok kokaínu by podľa Naďa vadil aj niektorým členom vlády.
„Vyzývam preto predsedu vlády na to, aby sa zobral on aj s celou vládou a absolvoval drogový test. Boli by asi zaujímavé zistenia. Lebo počúvame príbehy od rôznych ľudí aj zo štátnej správy, ktoré sú šialené,“ dodal predseda Demokratov.
Smer kritizuje vlastné ministerstvo, ako keby bol v opozícii. Z témy kajúcnikov sa ľudia nenajedia, hovorí Danko
Uplynulé udalosti podľa Naďa nasvedčujú tomu, že je premiér najzúfalejší v histórii svojej politickej kariéry. Premiér sa podľa neho bojí sťahujúcej sa slučky spravodlivosti. „Bojí sa, že spravodlivosť zvíťazí a že mnohí jeho blízki spolupracovníci budú odsúdení za všetko, čo napáchali. Bojí sa toho, čo zaznelo aj na chate v Čifároch, čo bude, ak začnú tí ľudia rozprávať,“ povedal Naď.
Druhá vec, ktorá u neho spôsobuje zúfalstvo, je to, že parlamentné voľby vyhral na základe klamstiev, ktoré sa začali postupne odkrývať. Spomenul v tejto súvislosti napríklad klamstvá o obrannej dohode s USA či o vlastizrade v súvislosti s darovaním vojenskej techniky Ukrajine. Klamstvom bolo podľa jeho slov aj to, že Slovensko nepošle ani náboj na Ukrajinu, keďže munícia slovenskej výroby končí práve na Ukrajine.