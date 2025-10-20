Trinásťročný študent vypadol z okna gymnázia v českom mestečku, na mieste zomrel

Trinásťročný chlapec zomrel po páde z okna na gymnáziu v českom mestečku Bystřice nad Pernštejnem v kraji Vysočina. Okolo jednej hodiny popoludní to v pondelok uviedla polícia na sieti X. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Policajti preverujú okolnosti tragickej udalosti v Bystřici n. Pernštejnem. Po páde z okna na tamojšom gymnáziu zomrel trinásťročný chlapec,“ konštatovala polícia.
Hovorca záchrannej služby Petr Janáček uviedol, že chlapec utrpel veľmi vážne zranenia po páde z veľkej výšky. Okrem pozemných záchranárov na miesto zamieril aj vrtuľník leteckej záchrannej služby. „Aj napriek všetkej snahe záchranárov chlapec svojim zraneniam podľahol,“ dodal hovorca.
Okrem záchranárov a policajtov sa do pomoci zapojili aj psychológovia a krízoví interventi, aby v prípade potreby poskytovali psychologickú pomoc žiakom alebo učiteľom z gymnázia.