Vavrov spoluhráč omietol podpísať dúhový dres: Takéto s…y nepodpíšem

Nemecký futbalista Kevin Behrens sa ocitol pod paľbou kritiky po incidente, ktorý sa stal počas autogramiády, kde hráči podpisovali rôzne predmety určené na charitatívne podujatia.

Tridsaťtriročný útočník bundesligového tímu VfL Wolfsburg odmietol podpísať dúhový dres symbolizujúci podporu rozmanitosti a inklúzie.

Podľa nemeckého denníka Bild rodák z Brém pri odmietnutí podpísania adresoval klubovým zamestnancom slová: „Takéto teplošské s…y nepodpíšem.“

Napriek svojmu počiatočnému postoju neskôr s podpisom súhlasil. Dúhový dres bol predstavený pred piatimi rokmi a je súčasťou iniciatívy klubu a jeho sponzora na podporu diverzity na ihrisku aj mimo neho. Tento dres má za cieľ zvyšovať povedomie o LGBTQ+ komunitách a bojovať proti diskriminácii.

Po vyvolaní kontroverzie zorganizoval klub interné stretnutie, na ktorom bol Behrens predvolaný, aby vysvetlil svoje výroky. Po stretnutí sa vyjadril, že nemá averziu voči homosexuálom.

„Moje spontánne komentáre boli úplne mimo. Chcel by som sa za to ospravedlniť. Táto téma bola interne jasne prediskutovaná a žiadam vás o pochopenie, že sa k nej nechcem ďalej vyjadrovať,“ doplnil futbalista, ktorý sa pred časom preslávil v médiách tým, že na tréningy sa presúva z domu na bicykli.

