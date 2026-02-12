Vatikán vyzval tradicionalistov, aby nemenovali biskupov bez súhlasu pápeža, varuje pred rozkolom

Vatikán vyzval vo štvrtok tradicionalistickú katolícku komunitu, aby zrušila hrozbu vysvätenia biskupov bez súhlasu pápeža Leva XIV. a vstúpila do dialógu so Svätou stolicou. Podľa vyhlásenia by takýto krok mohol viesť k vážnemu rozkolu v Cirkvi.
Švajčiarska Spoločnosť svätého Pia X, ktorá má po celom svete približne 600-tisíc stúpencov, minulý týždeň obvinila Vatikán z ignorovania jej požiadaviek a oznámila, že vysviacky plánuje uskutočniť 1. júla.
Hrozí schizma
„Vysviacka biskupov bez mandátu Svätého Otca by znamenala rozhodujúci rozchod s cirkevnou jednotou – schizmu – so závažnými dôsledkami pre celú spoločnosť,“ uviedol Vatikán vo vyhlásení. Takýto krok by podľa cirkevných pravidiel znamenal aj exkomunikáciu, teda vylúčenie z katolíckej cirkvi. Svätá stolica sa však snaží vyhnúť ďalšiemu vyostreniu sporu.
Spor hrozí opätovne rozvíriť dlhoročné napätie medzi Rímom a tradicionalistami, ktorí odmietajú niektoré reformy a obávajú sa ústupu od tradičných obradov, vrátane používania latinčiny pri liturgii.
Srdečné stretnutie
Prefekt Dikastéria pre náuku viery kardinál Victor Manuel Fernández sa vo štvrtok stretol s generálnym predstaveným spoločnosti Davidom Pagliaranim. Vatikán rokovania označil za „srdečné a úprimné“ a navrhol pokračovanie dialógu o sporných otázkach.
Pagliarani podľa vyhlásenia uviedol, že vedenie komunity návrh preštuduje a následne prijme rozhodnutie. Podmienkou ďalších rokovaní je však pozastavenie plánovaných vysviacok.