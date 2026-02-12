Vatikán vyzval tradicionalistov, aby nemenovali biskupov bez súhlasu pápeža, varuje pred rozkolom

Spoločnosť svätého Pia X. plánuje biskupské vysviacky bez mandátu pápeža, Svätá stolica hovorí o riziku schizmy a exkomunikácie.
Vatican Pope
Pápež Lev XIV. Foto: SITA/AP
Vatikán  vyzval vo štvrtok tradicionalistickú katolícku komunitu, aby zrušila hrozbu vysvätenia biskupov bez súhlasu pápeža Leva XIV. a vstúpila do dialógu so Svätou stolicou. Podľa vyhlásenia by takýto krok mohol viesť k vážnemu rozkolu v Cirkvi.

Švajčiarska Spoločnosť svätého Pia X, ktorá má po celom svete približne 600-tisíc stúpencov, minulý týždeň obvinila Vatikán z ignorovania jej požiadaviek a oznámila, že vysviacky plánuje uskutočniť 1. júla.

Hrozí schizma

„Vysviacka biskupov bez mandátu Svätého Otca by znamenala rozhodujúci rozchod s cirkevnou jednotou – schizmu – so závažnými dôsledkami pre celú spoločnosť,“ uviedol Vatikán vo vyhlásení. Takýto krok by podľa cirkevných pravidiel znamenal aj exkomunikáciu, teda vylúčenie z katolíckej cirkvi. Svätá stolica sa však snaží vyhnúť ďalšiemu vyostreniu sporu.

Spor hrozí opätovne rozvíriť dlhoročné napätie medzi Rímom a tradicionalistami, ktorí odmietajú niektoré reformy a obávajú sa ústupu od tradičných obradov, vrátane používania latinčiny pri liturgii.

Srdečné stretnutie

Prefekt Dikastéria pre náuku viery kardinál Victor Manuel Fernández sa vo štvrtok stretol s generálnym predstaveným spoločnosti Davidom Pagliaranim. Vatikán rokovania označil za „srdečné a úprimné“ a navrhol pokračovanie dialógu o sporných otázkach.

Pagliarani podľa vyhlásenia uviedol, že vedenie komunity návrh preštuduje a následne prijme rozhodnutie. Podmienkou ďalších rokovaní je však pozastavenie plánovaných vysviacok.

