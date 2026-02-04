Váš pes môže zachrániť život inému psíkovi. Vedeli ste o Psích darcoch krvi? - ROZHOVOR

Psík, podobne ako človek, potrebuje tiež v istých prípadoch krvnú transfúziu. Ešte donedávna bol proces hľadania darcu krvi pre psa zdĺhavý, trval niekoľko hodín a psí darca sa hľadal na sociálnych sieťach. Pomôcť však vedel len málokto. Dnes sa situácia vďaka projektu Psí darcovia krvi zmenila a nájsť vhodného darcu trvá len niekoľko minút.
Zakladatelia projektu Katarína Škopeková a Peter Kovalčík v rozhovore Štúdia SITA priblížili, ako môžete psíka zaregistrovať do databázy Psích darcov krvi, v akých prípadoch je nutná transfúzia, za akých podmienok sa pes môže stať darcom a ako prebieha samotný odber krvi.
Kedy môže pes darovať krv?
„Do databázy sa môže pridať psík, ktorý spĺňa určité požiadavky. Mal by mať minimálnu váhu 20 až 25 kilogramov. Uvádzame 25 kíl, no aj keď má o niečo menej, tak vie zachrániť menšieho psíka. Mal by mať vek dva až osem rokov a mal by byť v dobrom zdravotnom stave,“ priblížil Kovalčík. Ideálny psík na darovanie krvi je taký, ktorý v čase odberu neužíva lieky a nemá chronické choroby či tráviace problémy.
Kúzelník Peter Šesták: Triky sú len 20 percent úspechu, zvyšok je psychológia a práca s publikom - ROZHOVOR
Darovať krv ďalej môže len pes, ktorý je pravidelne očkovaný a odčervený, nikdy nedostal transfúziu krvi či iných krvných komponentov. Súčasne by malo ísť o priateľského psíka, ktorý nemáva stres z návštevy ambulancie, aby odber krvi prebehol v pokoji aj bez sedatív. Od niektorých podmienok sa dá upustiť len v prípade, že sa nenájde ideálny darca. O spôsobilosti psa darovať krv však vždy rozhoduje veterinár.
„Keď niekto potrebuje transfúziu krvi pre psíka, tak cez našu stránku www.psidarcoviakrvi.sk zadá svoje PSČ a register mu vygeneruje najbližších vhodných darcov. Pokiaľ je veterinár u nás registrovaný a má u nás založený veterinárny účet, má priamy kontakt na ľudí, ktorí sú u nás registrovaní. Tieto kontakty nie sú verejné pre ľudí. Pokiaľ u nás veterinár registrovaný nie je, máme SMS bránu, cez ktorú vie kontaktovať darcov, ktorí mu následne dajú vedieť, či môžu prísť,“ vysvetlil Kovalčík.
Ako prebieha darovanie krvi?
Škopeková ubezpečila, že vždy sa kladie dôraz na bezpečnosť darcu. Darovanie krvi je tak pre psíka vždy bezpečné. Celý proces darovania krvi sa začína tým, že si majiteľ alebo veterinár vyhľadá v databáze vhodného darcu a kontaktuje ho. „Následne sa dohodnú na podmienkach, kedy prídu, či ma byť psík nalačno a podobne. Keď sa príde na veterinu, tak darca sa najskôr klinicky vyšetrí, čo je veľký bonus pre darcu, lebo má preventívnu prehliadku zadarmo,“ podotkla Škopeková.
V rámci prehliadky prebehne aj hematologické vyšetrenie krvi, ktoré zaručí, že darca je naozaj zdravý a že ho odber nijakým spôsobom neohrozí. „Už sa nám niekoľkokrát stalo, že darca išiel darovať krv a pri vyšetrení sa zistilo, že ma nejaké kliešťom prenosné ochorenie, ktoré sa navonok ešte neprejavilo. Dalo sa to tak riešiť hneď v zárodku a podarilo sa tak zachrániť rovno dvoch psíkov,“ doplnila Škopeková.
Ak sú vyšetrenia v poriadku, tak sa pristúpi ku krížovým skúškam, ktoré slúžia na zistenie, či je krv darcu a príjemcu kompatibilná a či to príjemcu neohrozí. „Ak je všetko v poriadku prejde sa na samotný odber. Ten sa robí buď z krčnej žily alebo z labky. V závislosti od toho, odkiaľ sa krv berie trvá odber tri až 15 minút. Z krčnej žily je odber veľmi rýchly, z labky trvá dlhšie,“ spresnila Škopeková.
Krv sa následne podá príjemcovi. Darca dostane buď infúziu alebo niečo dobré pod zub na zlepšenie krvného obehu. „Darca potom môže ísť domov, kde by mal mať deň pokojový režim a následne môže fungovať tak ako predtým,“ uzavrela Škopeková.
V rozhovore sa ďalej dozviete:
- ako vznikol nápad vytvoriť databázu Psích darcov krvi a aký príbeh je s tým spojený
- koľko psov je aktuálne zaregistrovaných v databáze
- koľko psov sa vďaka databáze podarilo zachrániť
- v akých prípadoch potrebuje psík transfúziu
- čo môže byť prekážkou darovania krvi
- ako sa delia psie krvné skupiny a či môže psík prijať aj inú krvnú skupinu
- ako prebieha spolupráca Psích darcov krvi a veterinárov
- aké benefity má psík, keď daruje krv
- či plánujú zakladatelia projekt Psích darcov krvi vylepšovať alebo rozširovať