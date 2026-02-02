Kúzelník Peter Šesták: Triky sú len 20 percent úspechu, zvyšok je psychológia a práca s publikom - ROZHOVOR

Profesionálny kúzelník Peter Šesták v podcaste Fish & Chips prezrádza, ako objavil kúzla v rodinnej knižnici, zapadol do bratislavského klubu kúziel a naučil sa, že 80 percent úspechu je v komunikácii.
Svet kúziel a mágie fascinuje ľudstvo odnepamäti. Pre niekoho je to len občasná nevinná zábava, pre iného celoživotná vášeň a remeslo, ktoré si vyžaduje oceľovú disciplínu. Peter Šesták patrí k špičke slovenskej kúzelníckej scény a v otvorenom rozhovore pre SITA poodhalil zákulisie profesie, kde jedna chyba môže znamenať koniec ilúzie, ale správna improvizácia z vás urobí hviezdu večera.
Od dedinského plesu k Let's Dance: Ako Dominika Rošková prosila sponzorov a ako sa vrátila k tancu - ROZHOVOR
Jeho cesta k mágii začala netradične – objavením malej knižky Ladislava Horala v domácej knižnici. V dobe bez internetu a YouTube tutoriálov sa musel spoľahnúť na vlastnú vytrvalosť a neskôr na komunitu v legendárnom bratislavskom klube kúziel Čierny Havran. Práve tam pochopil, že kúzlenie nie je len o mechanickom opakovaní trikov.
Psychológia je základným pilierom úspechu. Mnohí laici sa domnievajú, že pre kúzla je najdôležitejšia technika. Šesták nás však vyvádza z omylu: „Dnes presne viem, že nacvičiť trik je tak 20 percent toho úspechu… 80 percent úspechu je vedieť zabaviť ľudí, vedieť pracovať s ich pozornosťou, psychológia toho publika“.
To je podľa jeho slov kľúčové najmä pri zvládaní krízových situácií, kedy trik nevyjde úplne podľa predstáv. „Základným pravidlom kúzelníka je nikdy neprezradiť, čo sa ide diať, čo umožňuje „prehodiť výhybku“ a divák si chybu často ani nevšimne,“ prezrádza.
Deti sú najúprimnejší a najnáročnejší kritici, pretože zatiaľ čo dospelý divák je ochotný odpustiť drobné zaváhanie alebo zo slušnosti zatlieskať, deti sú nekompromisné.
Peter Šesták priznáva, že udržať pozornosť detského publika počas 50-minútového programu je nesmierne náročné. „Dnešná generácia detí je úplne iná, ako boli deti pred 20 rokmi,“ konštatuje a dodáva, že dnešné deti majú vďaka internetu načítaných mnoho trikov a nenechajú sa opiť rožkom. Ak ich program nezaujme, dajú to najavo okamžite. „Ak ich v tretej minúte nezaujmeš jeden odíde, druhý začne kričať, že to je nuda,“ doplnil.
Zaujímavý je technologický a logistický posun v kúzelníckej kariére. Na svoje prvé vystúpenia chodil s tromi obrovskými kuframi vážiacimi 50 kilogramov, pričom dnes mu stačí jeden neveľký kufrík. Moderná doba priniesla aj digitálnu mágiu, kde karty, mince, zajace a iné kúzelnícke rekvizity nahrádzajú smartfóny. Peter Šesták sa však drží zásady, že kúzlo musí byť vykonateľné naživo, nielen zaranžované pre sociálne siete.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- prečo je manipulácia považovaná za „kráľovnú mágie“ a prečo ju poroty na súťažiach najviac oceňujú
- ako si poradiť s „rýpalmi“ v publiku, ktorí sa snažia kúzlo za každú cenu odhaliť alebo kúzelníka znemožniť
- ako súvisí s kúzelníckou profesiou 40 kíl ringlôt
- ako finguje kúzelnícka komunita a ako sa získavajú nové ilúzie
- aký je rozdiel medzi kúzelníkom, ktorý triky vymýšľa, a tým, ktorý ich predvádza
- ako sa dá skĺbiť život profesionálneho kúzelníka, ktorý pracuje najmä cez víkendy a večery, s rodinným životom
- prečo dnes kúzelníci navštevujú technologické konferencie