Vance vyzýva Európu, aby nebola vazalom USA

Viceprezident Spojených štátov J. D. Vance vyzval európske štáty, aby preukázali väčšiu nezávislosť. „Pre Európu nie je dobré byť trvalým bezpečnostným vazalom Spojených štátov,“ povedal Vance, čím zopakoval svoju predchádzajúcu kritiku štátov EÚ za ich údajnú bezpečnostnú a hospodársku závislosť od USA.

„Nechcem, aby Európania robili len to, čo im Američania povedia. Nemyslím si, že je to v ich záujme, a myslím si, že to nie je ani v našom záujme,“ konštatoval viceprezident.

Vance sa však snažil rozptýliť obavy z ďalších obchodných vojen a hospodárskej neistoty a povedal, že Trumpova politika „povedie k mnohým pozitívnym obchodným vzťahom s Európou“. Pre niektoré krajiny, ako napríklad Nemecko, ktoré je podľa neho „veľmi závislé od vývozu do Spojených štátov“, to však bude ťažšie. Viceprezident naopak pochválil Veľkú Britániu a povedal, že „existuje veľká šanca… že dosiahneme skvelú dohodu, ktorá bude v najlepšom záujme oboch krajín“.