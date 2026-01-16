Van Nistelrooy sa vracia do reprezentácie Holandska, pred MS 2026 bude asistent trénera Koemana - FOTO

Bývalý holandský futbalový útočník Ruud van Nistelrooy sa vráti do trénerského tímu reprezentácie svojej vlasti v príprave na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. V minulosti pomáhal pri národnom tíme koučovi Guusovi Hiddinkovi.
Štyridsaťdeväťročný niekdajší topkanonier anglického Manchestru United aj ďalší klubov v Anglicku, Španielsku, Nemecku či Holandsku v najcennejšom drese, ktorý obliekal v rokoch 1998 až 2011, zaznamenal v 70 zápasoch 35 gólov. V reprezentácii bude pôsobiť ako asistent trénera Ronalda Koemana počas prípravy Oranjes na svetový šampionát.
Van Nistelrooy, ktorý v minulosti trénoval Leicester City v Premier League, vyjadril nadšenie zo svojej novej pozície. „Návrat do tohto tímu a reprezentácia Holandska s týmto realizačným tímom a talentovanými hráčmi je pre mňa veľkou cťou a výzvou,“ poznamenal.
Tréner Koeman ocenil jeho skúsenosti s turnajmi ako hráča aj trénera a teší sa na spoluprácu. „Ruudove cenné skúsenosti z turnajov, a to ako hráča, tak aj trénera, budú veľmi užitočné,“ prezradil.
Holandsko sa na majstrovstvá sveta dostalo bez jedinej prehry v európskej časti kvalifikácie, okrem dvoch remíz s Poľskom zaznamenalo šesť víťazstiev.
V základnej skupine na MS si Holanďania zmerajú sily s výbermi Japonska, Tuniska a víťazom vetvy B v marcovej európskej baráži – Poľskom, Ukrajinou, Švédskom alebo Albánskom.
Na predchádzajúcich MS v roku 2022 prehralo Holandsko vo štvrťfinále po penaltovom rozstrele s Argentínou vedenou Lionelom Messim.