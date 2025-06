Ruud van Nistelrooy opúšťa lavičku Leicesteru. Prečo tam nepokračuje?

Holanďan Ruud van Nistelrooy opúšťa pozíciu hlavného trénera futbalistov Leicestru City po zostupe tímu z Premier League.

Klub v piatok oznámil, že so 48-ročným holandským koučom a niekdajším skvelým zakončovateľom sa dohodol na okamžitom ukončení zmluvy.

Van Nistelrooy prevzal Leicester v novembri 2024 po krátkom pôsobení ako dočasný tréner Manchesteru United, no nedokázal zastaviť negatívnu sériu a tím sa po jednej sezóne v najvyššej súťaži vrátil do The Championship.

„Ruud viedol klub v náročnom období. Od svojho príchodu pristupoval k úlohe s profesionalitou, integritou a jasným záväzkom k našim cieľom, vrátane zapracovania viacerých talentovaných hráčov z akadémie do prvého tímu,“ uviedol klub vo vyhlásení.

„Ruud odchádza s rešpektom a poďakovaním všetkých v klube za jeho nasadenie a prácu, prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére,“ dodal Leicester.

Van Nistelrooy sa poďakoval hráčom, trénerom, akadémii aj všetkým zamestnancom za profesionalitu a oddanosť počas jeho pôsobenia v klube.