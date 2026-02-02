Van der Poel oslávil rekord na spôsob Ronalda, o svojej budúcnosti zatiaľ nerozhodol - VIDEO

Najprv získal dva tituly majstra sveta ako junior a potom ďalších osem v hlavnej mužskej kategórii elite. Reč je o historickom rekordérovi svetových šampionátov v cyklokrose Holanďanovi Mathieuovi van der Poelovi.
Fenomenálny cyklistický univerzál sa v nedeľu na domácej pôde v Hulste stal ôsmykrát majstrom sveta v cyklokrose, čím prekonal rekord siedmich titulov v podaní Belgičana Erika de Vlaemincka zo 60. a 70. rokov minulého storočia.
Van der Poel vyhral ako tradične suverénne – sólojazdou. V cieli mal náskok 35 sekúnd pred krajanom Tiborom del Grossom a 46 sekúnd pred Belgičanom Thibauom Nysom.
V prvej desiatke boli až piati Belgičania, ale v tradičnej bitke superveľmocí tentoraz zvíťazili Holanďania. Okrem prvého Van der Poela a druhého Del Grossa ešte Noris Nieuwenhuis finišoval ako štvrtý.
Pripomenul CR7
Víťazný Van der Poel si v závere dovolil parádne gesto, ktorým rozpálil fanúšikov. Pri prejazde cieľom sa postavil na pedále svojho bicykla a predviedol pohyb rukami, ktorý roky predvádza futbalový velikán Cristiano Ronaldo, keď sa teší zo strelených gólov.
„Na pretekoch v Španielsku predvádzame pomerne veľa rôznych osláv po mestských šprintoch. ´Siuu´ od Ronalda je jeden z najpoužívanejších. Pomyslel som si, že je to ten správny moment, aby som si ho vytiahol,“ vysvetlil Van der Poel na špecializovanom webe Cyclingnews.
Nechcel mechanickú poruchu
Preteky v malom mestečku na holandsko-belgických hraniciach sprevádzal hustý dážď, ktorý poriadne rozmočil pripravenú trať. Aj preto van der Poel v cieli povedal, že podmienky boli náročné.
„Možno som sa minulý víkend cítil o niečo silnejší v Hoogerheide a Maasmechelene, táto trať bola úplne iná. Naozaj som sa snažil čo najlepšie zvládnuť svoj bicykel aj kolesá, aby som sa uistil, že mechanická porucha nepokazí oslavu. Urobil som, čo som musel, a som naozaj šťastný, že to všetko vyšlo,“ dodal 31-ročný van der Poel.
Na otázku, aké to je byť osemkrát najlepší na svete v jednej disciplíne, víťaz dvoch etáp na Tour de France aj majster sveta v cestných pretekoch s hromadným štartom spred troch rokov odpovedal:
„Keď som začínal s cyklistikou, mojím snom bolo stať sa jedného dňa majstrom sveta v elitnej kategórii. Teraz, keď mám najviac titulov všetkých čias, je to neuveriteľné.“
Zatiaľ nevie…
Na najviac očakávanú otázku, či po ôsmom titule ukončí kariéru v cyklokrose, nemal van der Poel konkrétnu odpoveď. Najmä ak najbližšie dva svetové šampionáty sa uskutočnia v belgickom Ostende a holandskom Hoogerheide, kde je ako doma.
„V Ostende je pekná trať na spôsob cross-county, neďaleko je golfové ihrisko a možný je aj výlet k blízkemu moru. V tejto chvíli som nerozhodnutý. Do úvahy prichádza aj možnosť, že najbližšiu sezónu vynechám celú alebo absolvujem len majstrovstvá sveta. Zima je dlhá, rozhodnem sa neskôr,“ vysvetlil cyklista s motorčekom v nohách.