Fenomén Van der Poel mieri na rekordný ôsmy titul majstra sveta. Potom možno skončí

Holandská cyklistická hviezda Mathieu van der Poel má šancu získať rekordný ôsmy titul majstra sveta v cyklokrose.
V nedeľu popoludní po 15.10 h oň zabojuje v jeho domovskej obci Hulst na juhozápade Holandska. Vtedy je na programe záverečná súťaž svetového šampionátu – elitné preteky mužov.
Kto ho zdolá?
Tridsaťjedenročný rodák z neďalekého belgického mestečka Kapellen je tiež úspešný cestný cyklista a je jasný favorit na víťazstvo. Už viac ako dva roky ho v cyklokrose nik nezdolal a počas tejto sezóny pravidelne získaval výrazný náskok už počas prvej štvrtiny pretekov.
Výnimkami boli len začiatok sezóny v Namure, kde mu rozhodujúci atak vyšiel až v poslednom kole, a podujatie v Maasmechelene, kde preteky ovplyvnili nehody súperov a defekty. Jeho belgický rival Wout van Aert okrem toho v tomto období utrpel zranenie členka a na MS chýba.
Možný koniec
Van der Poel chce zlepšiť absolútny rekord, ktorý aktuálne zdieľa s belgickou legendou Ericom de Vlaeminckom zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Ak získa titul, pravdepodobne to budú jeho posledné preteky v cyklokrose.
„Je to môj vrcholný cieľ v cyklokrose. Ak v nedeľu nevyhrám, budem pokračovať,“ prezradil novinárom. Priznal, že ešte nerozmýšľal o budúcnosti v prípade úspechu.
Nie vždy vyhral
Hoci v cyklokrose dlhodobo dominuje, hneď trikrát sa nestal víťazom na MS. Na druhej strane Van der Poel zvýraznil svoju vyrovnanosť a schopnosť zostať pokojný aj počas defektov. Počas pretekov v Maasmechelene dvakrát dostal defekt, napriek tomu zvíťazil.
Belgickí vyzývatelia
Medzi jeho konkurentov patria najmä Belgičania Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Emiel Verstrynge vrátane Thibaua Nysa, ktorý skončil druhý v hodnotení Svetového pohára a očakáva sa jeho boj o druhé miesto za Van der Poelom.
Po majstrovstvách sveta sa Van der Poel opäť zameria na cestnú odnož cyklistiky Jeho cieľ je v marci získať tretí triumf na pretekoch Miláno-San Remo, potom rekordný štvrtý triumf na Okolo Flámska a rovnako štvrtý na aprílovom podujatí Paríž-Roubaix. V lete sa bude snažiť o ďalšie etapové víťazstvá na Tour de France.
Mathieu van der Poel je známy nielen v cyklokrose, ale aj ako majster sveta v cestnej cyklistike, horskej cyklistike a gravel cyklistike, čo z neho robí jednu z najvšestrannejších cyklistických osobností súčasnosti a prakticky už aj legendu svetovej cyklistiky.