Chladoňová vybojovala striebornú medailu na MS v cyklokrose v kategórii žien do 23 rokov

Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová si vybojovala bronzovú medailu v pretekoch žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v cyklokrose v holandskom Hulste.
Stále iba 19-ročná Slovenka našla len jednu premožiteľku v podobe domácej pretekárky Leonie Bentveldovej. Zdolala ju o 11 sekúnd. Francúzsky spolufavoritka Célia Geryová si vybojovala bronz s veľkým odstupom 57 sekúnd.
Bola na čele
Chladoňová strávila približne polovicu pretekov dlhých 16,35 km na vedúcej pozícii, ale v záverečnom z piatich okruhov sa pred ňu dostala silovejšia a o dva roky staršia Bentveldová.
Svoju šancu už z rúk nepustila. Navyše mladá Slovenka pri výjazde z jednej zo zákrut musela zísť z bicykla, lebo zišla z ideálnej stopy a prišla tam o niekoľko sekúnd v stíhacej jazde za líderkou z Holandska. V cieli klasifikovali 29 z 30 pretekárok na štarte pretekov.
Dvakrát strieborná na ceste
Doteraz jedinou medailou Chladoňovej z MS v cyklokrose bol bronz v juniorskej kategórii v roku 2024 z českého Tábora. Bronzová bola aj rok predtým na majstrovstvách Európy vo francúzskom Pontchateau.
Chladoňová má aj viacero medailí zo svetových šampionátov v cestnej a horskej cyklistike. Vlani v kenskom Kigali bola dvakrát strieborná v kategórii do 23 rokov – v individuálnej časovke aj pretekoch s hromadným štartom.