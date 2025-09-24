Kane je v Tottenhame vždy vítaný, hovorí tréner Frank

Tréner futbalistov anglického klubu Tottenham HotspurThomas Frank uviedol, že kapitán anglickej reprezentácie Harry Kane je vždy vítaný v severolondýnskom klube, ak by sa rozhodol opustiť Bayern Mníchov.
Nemecký denník Bild v pondelok informoval, že Kane má v zmluve výkupnú klauzulu vo výške 56,7 milióna libier (65 miliónov eur), ktorú bude možné aktivovať na konci tejto sezóny 2025/2026. Tottenham má tiež opciu na spätné odkúpenie útočníka, čo vyvolalo špekulácie o jeho možnom návrate.
Kane je streleckým rekordérom Tottenhamu, keď počas 14 rokov v klube zaznamenal 280 gólov v súťažných stretnutiach. Do Bayernu prestúpil v roku 2023 a momentálne má na konte 98 presných zásahov v 103 zápasoch v drese nemeckého šampióna.
Frank, ktorý prevzal Tottenham len nedávno po presune z Brentfordu, povedal: „Nevedel som, že má takú klauzulu. Je to neuveriteľný hráč, ktorý odviedol fantastickú prácu pre Spurs a teraz robí to isté pre Bayern. Špičkový hráč. Myslím si, že veľa fanúšikov Tottenhamu, vrátane mňa, by ho radi videli späť.“
„Osobne si však nemyslím, že to urobí teraz. Pravdepodobne zostane v Bayerne a bude tam pokračovať vo výborných výkonoch,“ dodal Frank.
Kouč Londýnčanov tiež vyzdvihol Kaneove úspechy: „Bol najlepším strelcom minulý rok, vyhral majstrovský titul a aj teraz sa mu darí fantasticky. Neviem, čo si myslí. Ja sám rád cestujem a objavujem nové veci. Ale je vítaný. Ak sa rozhodne prísť k nám, bude viac než vítaný,“ zakončil tréner Tottenhamu.