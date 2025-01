Valjent rokuje s inými klubmi, o jeho služby je mimoriadny záujem. Alebo ostane verný milovanej Malorke?

Slovenský futbalista Martin Valjent zrejme bude prežívať perný január. O jeho služby je mimoriadny záujem zo Španielska, Talianska, ale aj od klubu, ktorého dres aktuálne oblieka – RCD Malorka.

Zmluva mu na Baleárskych ostrovov končí 30. júna 2025. Keďže zatiaľ nedošlo k žiadnej dohode, rodák z Dubnice nad Váhom môže rokovať s inými klubmi o svojej budúcnosti.

Bežný postup

Jeho agent Andrej Augustín pre web sport.sk opísal, ako to vyzerá s Valjentom a jeho potenciálnym presunom do iného tímu. „Záujemcov zo Španielska je viacero,“ priblížil s tým, že ide najmä o Betis Sevilla, Valenciu CF či Getafe CF.

„Čo sa týka Malorky, tak tam sú jasne vyložené karty na stole. Samozrejme, Martin je pre klub veľmi dôležitý a platí to aj naopak, keďže Martinov vzťah k RCD je veľmi vrúcny. Aj preto rozhovory o predlžení spolupráce trvajú nejaký čas, ale je to úplne bežný postup,“ vysvetlil pre spomínaný web.

Na záver však prezradil, že najskôr „príde k predĺženiu spolupráce, ako by sa mal presunúť do iného klubu“. „Ak by napokon predsa len zmenil dres, tak najskôr až počas letného prestupového obdobia,“dodal Augustín pre sport.sk.

Legionárska legenda klubu

V Malorke je Valjent ceneným artiklom. Určite nebudú chcieť prísť o stopérske služby hráča, ktorý sa už teraz môže skromne zaradiť medzi legionárske legendy. Občas sa mu ušla aj kapitánska páska pri absencii kolegu z obrany Antonia Railla.

Za tím odohral už 226 zápasov. Viac stretnutí v klubových farbách nazbierali iba ikonický Ariel Ibagaza z Argentíny (247) a José Nunes z Portugalska (258). Na prekonanie absolútneho rekordu potrebuje 28-ročný Slovák odohrať ešte 33 zápasov.

Aktuálna trhová hodnota Valjenta je podľa analytického portálu Transfermarkt šesť miliónov eur.