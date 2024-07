V Žiline dočasne uzavrú podchod pod Rondlom, dôvodom sú nadmerne prašné práce

Mesto informuje o dočasnej uzávere podchodu pod Rondlom, v termínoch od 16. júla do 18. júla. Ako informuje hovorkyňa mesta Žilina Zuzana Ondrášová, dôvodom uzávery sú nadmerne prašné práce súvisiace s revitalizáciou podchodu.

Podchod pod Rondlom bude dočasne uzatvorený v dvoch termínoch. V prvom termíne od 16. júla do 17. júla, v čase od 20:30 do 5:00. V druhom termíne od 17. júla do 18. júla v čase od 20:00 do 5:00.