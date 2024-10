V zápase Slovanu proti Manchestru boli najlepšími hráčmi Takáč a Foden, slová chvály padali aj na mladíka McAteeho

Dominik Takáč 5,67 a Phil Foden 8,40. Taký je rozdiel v hodnotení najlepších hráčov Slovana Bratislava a Manchestru City v utorkovom zápase futbalovej Ligy majstrov podľa čitateľov webu BBC Sport.

Mužom zápasu sa stal Foden

Na opačnej strane hodnotiaceho spektra, teda s najnižšími známkami, sa ocitli David Strelec (4,48) a Kyle Walker (6,66). Za muža zápasu na BBC vyhlásili Phila Fodena, ktorý hral do 78. min a podieľal sa na dvoch góloch favorita.

Druhý strelil a štvrtý pripravil striedajúcemu Jamesovi McAteemu, ktorý po hodine hry vystriedal Erlinga Haalanda, Robustný nórsky útočník dostal známku 7,26, siedmu najnižšiu zo všetkých 15 hráčov hostí, ktorí zasiahli do hry v utorok večer na Tehelnom poli.

Nešetrilo sa slovami chvály

Po problémoch so žalúdkom spred mesiaca nastúpil Foden iba v druhom zápase od jeho začiatku a podľa viacerých anglických médií a aj podľa UEFA bol najlepší hráč zápasu, v ktorom sa naplno prejavila vyčnievajúca herná kvalita úradujúceho anglického šampióna.

„Stále má ďaleko k svojej najlepšej výkonnosti, ale nikde sa neskrýval a snažil sa tvoriť. Strelil gól a prezentoval sa aj veľkou asistenciou pri góle McAteeho,“ napísal Manchester Evening News na adresu strieborného medailistu z tohtoročných majstrovstiev Európy v drese Anglicka s trhovou hodnotou 153 miliónov eur.

„Bol veľmi nebezpečný, strelil prekrásny gól a pridal aj parádnu prihrávku na gól,“ skonštatoval o Fodenovi technický panel UEFA, ktorý hodnotí hráčov v zápasoch LM.

Vypredané Tehelné pole

Keď Foden po zápase predstúpil pred mikrofón, začal pochvalou pre fanúšikov na vypredanom Tehelnom poli.

„Atmosféra bola úžasná. Ľudia počas celého zápasu neustále skandovali. Strelili sme dva rýchle góly, našli priestor v strede poľa a celkovo to bolo vydarené predstavenie. Teším sa aj zo svojho gólu, ale nebolo to jednoduché. Súperovi treba prejaviť rešpekt. My sme však potrebovali vyhrať po poslednej remíze v domácej súťaži a to sa nám podarilo,“ cituje UEFA 24-ročného futbalistu, ktorý v tejto sezóne skóroval po prvý raz.

Pochvala pre McAteeho

Foden vyzdvihol aj gól 21-ročného Jamesa McAteeho, absolventa akadémie ManCity, ktorý uplynulé dva roky strávil na hosťovaní v Sheffielde United. Nazval ho splneným snom pre chlapca, ktorý dostal tretiu najvyššiu známku podľa BBC Sport (7,80).

„Tvrdo sme na tom pracovali, aby sme ho dostali do tímu a počínal si veľmi dobre. V tejto sezóne ho budeme potrebovať,“ zakončil Foden.