Dvaja mŕtvi, jeden zranený po streľbe pri škole v Česku

Dvaja ľudia zomreli a jeden človek utrpel vážne zranenie pri streľbe, ktorá sa vo štvrtok popoludní odohrala v českom mestečku Smržovka v Libereckom kraji. Páchateľa zadržali. Informuje o tom portál CNN Prima News.
„Krátko pred druhou hodinou sa v Smržovke strieľalo. Na mieste zomreli dvaja ľudia, ktorí podľahli strelnému zraneniu. Ďalšia osoba utrpela ťažké zranenie,“ uviedla pre portál hovorkyna polície Klára Jeníčková.
Polícia na miesto okamžite vyslala všetky potrebné sily a prostriedky. „Páchateľ je zadržaný a verejnosti už nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodala hovorkyňa.
Incident sa podľa informácií CNN Prima News odohral v ulici, na ktorej sa nachádza aj základná škola. Zatiaľ to však nevyzerá, že by medzi vzdelávacou inštitúciou a streľbou bola nejaká súvislosť. Výstrely podľa doterajších informácií portálu zazneli v jednom z rodinných domov alebo v jeho blízkosti.