V umelom spánku je už dva týždne. Česká lyžiarka spadla počas tréningu v Nemecku

Dvadsaťsedemročná česká lyžiarka Tereza Nová ešte 24. januára spadla počas tréningu v nemeckom Garmisch-Partenkirchene.

S krvácaním do mozgu ju vrtuľníkom previezli do nemocnice, kde sa podrobila operácii na zmenšenie opuchu mozgu. Potom ju uviedli do umelého spánku, v ktorom je už 14 dní.

Jej priateľ a bývalý lyžiar Ondřej Berndt pre web isport.blesk.cz uviedol, že zranenie je veľmi vážne a Nová zostáva v umelom spánku.

„Jej stav je stabilizovaný. Lekári musia rozhodnúť o ďalších veciach. Budem ju navštevovať každý deň,“ prezradil Berndt.

Český zväz lyžiarov na svojom webe napísal: „Terka, držíme palce a posielame všetku našu silu.“

Nová mala vo štvrtok 6. februára 27. narodeniny.