V Turecku zatkli novinára, ktorý pracuje pre Deutsche Welle

Tureckého novinára, ktorý pracuje pre nemeckú verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu spoločnosť Deutsche Welle (DW), zatkli vo štvrtok v Ankare pre obvinenia zo „šírenia nepravdivých správ“ a „urážky prezidenta“. Oznámila to istanbulská prokuratúra.
Právnik Alicana Uludağa uviedol, že novinára stíhajú pre články, ktoré napísal pre DW o repatriácii tureckých občanov napojených na militantnú organizáciu Islamský štát (IS/ISIS).
„Alicana Uludağa zadržali pre jeho článok s názvom „Turecko sa pripravuje na repatriáciu tureckých občanov napojených na Islamský štát“,“ povedal právnik Tora Pekin.
Podľa Deutsche Welle sa „obvinenia týkajú správy zverejnenej na sieti X približne pred rokom a pol“. Uludağ v nej „kritizoval opatrenia tureckej vlády, ktoré údajne viedli k prepusteniu možných teroristov z ISIS“, a „obvinil vládu z korupcie“. „Zatkli ho a pred očami rodiny odviedli približne tridsiati policajti. V jeho dome vykonali prehliadku a zaistili počítačové vybavenie“, konštatovala DW.
Podľa zástupcu organizácie Reportéri bez hraníc Erola Önderoğlua je „zadržanie Alicana Uludağa súčasťou procesu justičného obťažovania serióznych novinárov“.
Šéfka DW Barbara Massingová požiadala, aby novinára okamžite prepustili.
„To, že s novinárom zaobchádzajú ako s obyčajným zločincom, keď ho odviedlo približne tridsať policajtov a následne ho previezli do Istanbulu, predstavuje cielené zastrašovanie a ukazuje, ako silno vláda potláča slobodu tlače,“ uviedla vo svojom vyhlásení.