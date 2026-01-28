Turecko zatklo šesť údajných iránskych špiónov. Sledovali vojenské objekty aj prepravu bojových dronov

Turecké úrady zadržali šesť osôb podozrivých zo špionáže pre Iránske revolučné gardy. Podľa miestnych médií, ktoré o ich zatknutí informovali v stredu, mali monitorovať vojenské objekty a ďalšie strategické lokality po celej krajine.
Bezpečnostné zložky vykonali simultánne razie v piatich provinciách vrátane Istanbulu a Ankary po spoločnom vyšetrovaní protiteroristickej jednotky a tajnej služby MIT, informovala štátna televízia TRT.
Turecká polícia pri razii zastrelila šesť militantov z Islamského štátu, zabití boli aj traja policajti
Podľa nej podozriví sledovali okolie leteckej základne Incirlik v provincii Adana, kde pôsobia aj americké jednotky. Jedným zo zadržaných je osoba iránskeho pôvodu, uviedla agentúra DHA.
Skupina je obvinená z poskytovania spravodajských a logistických informácií iránskym operatívcom. Vyšetrovatelia údajne získali aj dôkazy o tom, že podozriví monitorovali prepravu dronov cez Turecko určených na použitie v iných krajinách.