V Turecku sa zrútil dron, odborníci ho tipujú na ruský model

Bezpilotné lietadlo objavili vo vidieckej oblasti pri meste Izmit, približne 30 kilometrov južne od Čierneho mora.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
A Ukrainian made Leleka reconnaissance drone lies on the grass
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Turecko Iné správy Iné správy z lokality Turecko

V severozápadnom Turecku sa zrútil dron po sérii incidentov súvisiacich s konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V piatok o tom informovali turecké médiá.

Bezpilotné lietadlo objavili vo vidieckej oblasti pri meste Izmit, približne 30 kilometrov južne od Čierneho mora, uviedla súkromná agentúra DHA. Stroj bol po páde poškodený.

Úrady začali vyšetrovanie, aby zistili pôvod aj typ dronu. Podľa niektorých odborníkov môže ísť o ruský model.

Incident sa odohral len niekoľko dní po tom, čo Turecko v pondelok zostrelilo dron, ktorý „stratil kontrolu“ pri približovaní sa k tureckému vzdušnému priestoru z oblasti Čierneho mora.

Prezident Recep Tayyip Erdogan v posledných týždňoch varoval pred tým, aby sa Čierne more nestalo „zónou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou. V regióne totiž došlo k viacerým útokom na lode.

Minulý týždeň bol poškodený aj turecký nákladný tanker pri ukrajinskom prístavnom meste Odesa po ruskom leteckom útoku – len niekoľko hodín po Erdoganovom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na okraj samitu v Turkménsku.

Viac k osobe: Recep Tayyip ErdoganVladimir Putin
Okruhy tém: Dron Rusko-ukrajinský konflikt Turecko
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk