V Turecku sa zrútil dron, odborníci ho tipujú na ruský model

V severozápadnom Turecku sa zrútil dron po sérii incidentov súvisiacich s konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. V piatok o tom informovali turecké médiá.
Bezpilotné lietadlo objavili vo vidieckej oblasti pri meste Izmit, približne 30 kilometrov južne od Čierneho mora, uviedla súkromná agentúra DHA. Stroj bol po páde poškodený.
Úrady začali vyšetrovanie, aby zistili pôvod aj typ dronu. Podľa niektorých odborníkov môže ísť o ruský model.
Stíhačky tureckých vzdušných síl zostrelili neidentifikovaný dron
Incident sa odohral len niekoľko dní po tom, čo Turecko v pondelok zostrelilo dron, ktorý „stratil kontrolu“ pri približovaní sa k tureckému vzdušnému priestoru z oblasti Čierneho mora.
Prezident Recep Tayyip Erdogan v posledných týždňoch varoval pred tým, aby sa Čierne more nestalo „zónou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou. V regióne totiž došlo k viacerým útokom na lode.
Turecko hlási ďalší útok na loď v Čiernom mori, turecký prezident Erdogan hovorí o „znepokojujúcej eskalácii“
Minulý týždeň bol poškodený aj turecký nákladný tanker pri ukrajinskom prístavnom meste Odesa po ruskom leteckom útoku – len niekoľko hodín po Erdoganovom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na okraj samitu v Turkménsku.