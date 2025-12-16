Stíhačky tureckých vzdušných síl zostrelili neidentifikovaný dron

Turecké stíhačky zostrelili dron, ktorý sa vymkol spod kontroly. K incidentu došlo po ukrajinských útokoch na ruskú „tieňovú flotilu“ a v čase, keď tureckí vrcholní predstavitelia opakovane vyslovili obavy, že by sa totálna vojna Moskvy mohla rozšíriť za hranice Ukrajiny. Informoval o tom v utorok web Euronews.
Turecko zostrelilo dron, ktorý bol podľa tamojšieho ministerstva obrany mimo kontroly a od Čierneho mora sa priblížil k tureckému vzdušnému priestoru. K dronu po detekcii štartovali stíhačky typu F-16, ktoré ho zlikvidovali.
Škody nevznikli
„Aby sa predišlo akýmkoľvek prípadným škodám, bol dron zostrelený mimo obývaných oblastí,“ uviedlo vo vyhlásení turecké ministerstvo obrany bez toho, aby konkretizovalo, kde a kedy sa incident odohral.
K zostreleniu bližšie neidentifikovaného dronu došlo po ukrajinských útokoch na ruskú „tieňovú flotilu“ v Čiernom mori a varovaniach tureckých predstaviteľov pred rizikom rozšírenia vojnového konfliktu na Ukrajine.
Minulý týždeň zaútočili ruské sily na čiernomorské prístavy Čornomorsk a Odesa na juhozápade Odeskej oblasti Ukrajiny a poškodili tri turecké nákladné lode.
Odrezať od mora
Stalo sa tak po tom, čo 28. novembra zasiahli ukrajinské drony vo výlučnej ekonomickej zóne Turecka v Čiernom mori dva ruské tankery tieňovej flotily. Následne (11. decembra) sa Ukrajina prihlásila k ďalšiemu útoku na plavidlo tieňovej flotily pri pobreží Krymu. Po týchto dronových útokoch ruský prezident Vladimir Putin pohrozil, že Moskva by mohla „odrezať Ukrajinu od mora“.
Kyjevu sa v posledných rokoch podarilo vytlačiť ruskú čiernomorskú flotilu z anektovaného Krymu a ďalej od pobrežných zón, ktoré Moskva predtým kontrolovala. Turecko, ktoré má najdlhšie pobrežie Čierneho mora s dĺžkou približne 1330 kilometrov, je čoraz viac znepokojené útokmi pri svojom pobreží.
Erdogan pohrozil
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v novembri povedal, že útoky Ukrajiny na ruské tankery tieňovej flotily predstavujú „znepokojujúcu eskaláciu“ konfliktu.
„Takéto útoky, ktoré ohrozujú bezpečnosť plavby, životy a životné prostredie, najmä v našej vlastnej exkluzívnej zóne, nemôžeme tolerovať,“ povedal Erdogan.