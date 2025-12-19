V stredu bol hrdinom finále Interkontinentálneho pohára. Rus Safonov z PSG si pre zlomeninu ruky istý čas nezachytá

Hviezda penaltového rozstrelu v stredajšom finále Interkontinentálneho pohára si už v tomto roku nezachytá. Ruský brankár Matvej Safonov z francúzskeho Paríža Saint-Germain utrpel zlomeninu v ľavej ruke.
Dvadsaťšesťročný ruský gólman v spomenutej „lotérii“ finálového duelu proti brazílskemu Flamengu zneškodnil štyri pokutové kopy súpera. Duel sa hral v Katare. Hráči PSG v roku 2026 získali už šiestu trofej.
„Matvej Safonov utrpel zlomeninu ľavej ruky po zápase s Flamengom. Ďalšie informácie budú poskytnuté o tri až štyri týždne,“ uviedol parížsky klub v stanovisku.
Oznámenie prišlo pred zápasom Francúzskeho pohára proti piatoligovému tímu Vendee Fontenay, v ktorom bude chytať tímová jednotka Lucas Chevalier alebo tretí brankár Renato Marin.
Zranenie Rusa ukončilo diskusiu o tom, kto by mal byť brankárskou jednotkou PSG. Safonov začal sezónu ako dvojka, no v Katare predviedol skvelé výkony ako náhrada za Chevaliera, ktorý si koncom novembra zranil členok.
Chevalier, ktorý v novembri oslávil 24. narodeniny, prišiel do PSG v lete z konkurenčného OSC Lille. Úradujúci šampión Ligy majstrov má dobrú prácu s loptou, no niekedy pôsobí menej spoľahlivo pri zákrokoch.