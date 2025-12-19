V stredu bol hrdinom finále Interkontinentálneho pohára. Rus Safonov z PSG si pre zlomeninu ruky istý čas nezachytá

Ruský brankár úradujúceho víťaza Ligy majstrov v stredu zneškodnil štyri penalty hráčov brazílskeho Flamenga.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MS vo futbale 2020, Rusko
Ruský gólman Matvej Safonov počas tréningu pred zápasom proti Fínsku na ME vo futbale 2020. Petrohrad, 15. jún 2021. Foto: SITA/AP.
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Hviezda penaltového rozstrelu v stredajšom finále Interkontinentálneho pohára si už v tomto roku nezachytá. Ruský brankár Matvej Safonov z francúzskeho Paríža Saint-Germain utrpel zlomeninu v ľavej ruke.

Dvadsaťšesťročný ruský gólman v spomenutej „lotérii“ finálového duelu proti brazílskemu Flamengu zneškodnil štyri pokutové kopy súpera. Duel sa hral v Katare. Hráči PSG v roku 2026 získali už šiestu trofej.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Matvej Safonov utrpel zlomeninu ľavej ruky po zápase s Flamengom. Ďalšie informácie budú poskytnuté o tri až štyri týždne,“ uviedol parížsky klub v stanovisku.

Oznámenie prišlo pred zápasom Francúzskeho pohára proti piatoligovému tímu Vendee Fontenay, v ktorom bude chytať tímová jednotka Lucas Chevalier alebo tretí brankár Renato Marin.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zranenie Rusa ukončilo diskusiu o tom, kto by mal byť brankárskou jednotkou PSG. Safonov začal sezónu ako dvojka, no v Katare predviedol skvelé výkony ako náhrada za Chevaliera, ktorý si koncom novembra zranil členok.

Chevalier, ktorý v novembri oslávil 24. narodeniny, prišiel do PSG v lete z konkurenčného OSC Lille. Úradujúci šampión Ligy majstrov má dobrú prácu s loptou, no niekedy pôsobí menej spoľahlivo pri zákrokoch.

Firmy a inštitúcie: Flamengo Rio de JaneiroParíž Saint-Germain
Okruhy tém: Interkontinentálny pohár
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk