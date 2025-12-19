V srbskom závode čínskeho výrobcu pneumatík dochádzalo k nútenej práci. USA okamžite zastavili ich dovoz

Spojené štáty pre podozrenia z nútenej práce pozastavili dovoz automobilových pneumatík vyrobených v srbskom závode čínskeho výrobcu Linglong Tire.
Americký úrad pre colnú a pohraničnú ochranu (CBP) vo štvrtok neskoro večer vydal príkaz na okamžité zadržanie všetkých zásielok pneumatík z výrobného závodu v severosrbskom meste Zrenjanin vo všetkých amerických prístavoch na základe zistení z „vyšetrovania a preverovania informácií“ o možnej nútenej práci.
Vyšetrovanie amerických úradov sa opieralo o výpovede pracovníkov, dokumenty, fotografie, správy mimovládnych organizácií, medializované informácie aj akademický výskum.
Problémy už v minulosti
Čínska Linglong Tire otvorila srbský závod v septembri 2024 ako svoju prvú európsku prevádzku a vlajkovú investíciu podporovanú Pekingom.
Továreň vyvolala zvýšenú pozornosť už v roku 2021, keď počas je výstavby štrajkovali stovky vietnamských pracovníkov pre údajné klamlivé náborové praktiky. V roku 2024 občianske organizácie upozornili aj na prípad 14 Indov údajne držaných v podmienkach nútenej práce.
Srbskí predstavitelia obvinenia odmietajú a spoločnosť Linglong tvrdí, že pracovníkov najal jej subdodávateľ. Európsky parlament (EP) neskôr vyzval na vyšetrovanie možného obchodovania s ľuďmi.
Americké ministerstvo zahraničia vo svojej správe o obchodovaní s ľuďmi za rok 2025 uviedlo, že Srbsko urobilo „len malý pokrok“ vo vyšetrovaní prípadu.
USA nútenú prácu netolerujú
CBP vo štvrtkovom príkaze na zastavenie dovozu uviedol, že získané dôkazy poukazujú na zadržiavanie dokladov, zastrašovanie, izoláciu, nadmerné nadčasy, zadržiavanie miezd, dlhové otroctvo, zneužívanie zraniteľnosti a klamanie pracovníkov.
„Spojené štáty nebudú tolerovať nútenú prácu v dodávateľských reťazcoch,“ uviedol komisár amerického colného úradu Rodney S. Scott.
Srbský prezidentAleksandar Vučić označil investíciu spoločnosti Linglong za najväčší „greenfield“ investičný projekt v krajine. Továreň zamestnáva vyše 1 200 ľudí a plánuje prijať ďalších 600. Srbsko opakovane čelí kritike za nedostatočný dohľad nad čínskymi firmami pôsobiacimi na jeho území.