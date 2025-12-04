Luxusné módne značky čelia podozreniam zo zneužívania čínskych pracovníkov v Taliansku

Milánska prokuratúra už začala oficiálne vyšetrovanie voči značkám Tod’s, Loro Piana, Manufactures Dior (talianska dcéra Dioru), Giorgio Armani Operations a Alviero Martini.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Italy Fashion Prada Versace
Foto: ilustračné, AP Photo/Luca Bruno
Taliansko Iné správy Iné správy z lokality Taliansko

Trinásť luxusných módnych domov čelí podozreniam z vykorisťovania čínskych pracovníkov v Taliansku, informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP na základe dokumentov milánskej prokuratúry.

Podľa žiadosti o informácie, ktorú videla AFP, boli počas prehliadok talianskych dielní zamestnávajúcich čínsku pracovnú silu v nevyhovujúcich podmienkach nájdené luxusné kabelky, peňaženky a odevy.

Oficiálne vyšetrovanie

Značky –  voči ktorým zatiaľ nezačalo formálne vyšetrovanie –, musia urýchlene predložiť dokumenty o svojich dodávateľských reťazcoch vrátane interných auditov. Týka sa to módnych gigantov ako Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen či Givenchy zo skupiny LVMH. Medzi ďalšími sú tiež Prada Group s novou akvizíciou Versace, ako aj Ferragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Off-White, Coccinelle a športový výrobca Adidas.

Milánska prokuratúra už začala oficiálne vyšetrovanie voči značkám Tod’s, Loro Piana, Manufactures Dior (talianska dcéra Dioru), Giorgio Armani Operations a Alviero Martini.

Firmy môžu byť zodpovedné za trestné činy

Problémom je rozšírená prax, keď módne domy zadávajú výrobu subdodávateľom, ktorí následne využívajú ďalších dodávateľov, pričom kontrola pracovných podmienok je minimálna. Podľa talianskych zákonov môžu byť firmy zodpovedné za trestné činy spáchané ich zástupcami či schválenými dodávateľmi.

Podozrenia vyvolali ostrú reakciu zo strany talianskej vlády. Minister priemyslu Adolfo Urso vyhlásil, že reputácia talianskych značiek je „pod útokom“.

Okruhy tém: Ekonomika Luxusná móda Módny priemysel Vykorisťovanie Vyšetrovanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk