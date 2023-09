V sobotu môžete urobiť dobrú voľbu! Union víta nových poistencov aj v pobočkách

Možnosť výberu zdravotnej poisťovne končí už túto sobotu (30. septembra), Union zdravotná poisťovňa ponecháva pre komfort budúcich poistencov a poisteniek otvorené svoje pobočky aj v tento deň. „V sobotu môžeme urobiť minimálne jednu dobrú voľbu a to zvoliť si zdravotnú poisťovňu, ktorá zvýši kvalitu nášho života a zdravia. To je práve poslaním Union zdravotnej poisťovne, ktorá ponúka poistencom nadštandardné služby, neobmedzené doplatky za lieky pre deti a viac než 70 benefitov, medzi ktoré patrí najnovšie aj príspevok na plienky a výživy až do výšky 240 eur ročne,“ vysvetľuje riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Jozef Koma. Záujem o pomoc mladým rodinám Union dlhodobo presadzuje prostredníctvom množstva výhod pre mamičky, ku ktorým poskytuje aj výrazné zľavy na iné produkty. Tie si poistenci dokážu jednoducho uplatniť aj pomocou modernej aplikácie, kde môžu aj priamo žiadať o preplatenie benefitov.

Union sa snaží na Slovensku uvádzať do praxe skúsenosti z vyspelého holandského zdravotníctva a najnovšie prináša poistencom aj pomoc s hľadaním lekárov. Union patrí dlhodobo k poisťovniam s najmenším počtom poistencov čakajúcich na vyšetrenie či operáciu. V každom z ôsmich krajov má Union zazmluvnené ambulancie a zdravotnícke zariadenia, v ktorých poistenci Unionu získajú termín rýchlejšie, spravidla do dvoch až troch týždňov. Kratšie čakanie na vyšetrenie z prieskumov medzi poistencami vychádza ako jeden z najsilnejších dôvodov pre prestup poistencov do Unionu.

Poistenci si Union zdravotnú poisťovňu volia aj pre ďalšie obľúbené benefity – príspevok 150 eur na zuby (100 eur na ošetrenie a 50 eur na dentálnu hygienu), 150 eur na vyšetrenie očí, vrátenie všetkých doplatkov za lieky a dietetické potraviny pre deti do 18 rokov veku bez obmedzenia a preplatenie nákladov na očkovania.

Pre mamičky má Union najširšiu ponuku benefitov, a to od bezkonkurenčnej pomoci pri liečbe neplodnosti, cez prípravu pred pôrodom a starostlivosťou po pôrode vďaka pôrodným asistentkám až po množstvo benefitov pre rodičov. Okrem príspevku až 240 eur na plienky Pampers a vybrané produkty HiPP je rodičom tiež k dispozícii hodnotné poradenstvo vo forme brožúr, e-kníh či podcastov, ktoré vznikajú výlučne v spolupráci s odborníkmi.

„Našich verných poistencov nediskriminujeme, stále majú k dispozícii rovnaké benefity ako pri vstupe do Unionu. Samozrejme, stále sme tu pre nich v prípade otázok, či už telefonicky alebo online,“ uzatvára hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová. Možnosť zvoliť si Union zdravotnú poisťovňu pritom trvá práve do konca septembra.

