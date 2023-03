V Slovenskom banskom archíve sa pred požiarom podarilo zachrániť vzácne dokumenty (foto)

Vďaka včasnému zásahu hasičov a úsiliu zamestnancov a dobrovoľníkov sa pri víkendovom požiari v Banskej Štiavnici podarilo v Slovenskom banskom archíve uchrániť pred zničením vzácne archívne dokumenty, ktorých časť patrí do zoznamu UNESCO.

Dôsledky požiaru preskúma na mieste reštaurátorsky tím. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra SR, pod pôsobnosť ktorého archív v susedstve centra sobotňajšieho požiaru turistickej atrakcii „Banka lásky“ patrí.

Ako informoval rezort, pracovníci archívu a desiatky dobrovoľníkov premiestnili najohrozenejšie materiály do opačného krídla budovy, odkiaľ mohli byť v prípade potreby odsunuté aj mimo objekt.

„Okresný úrad v Banskej Štiavnici zabezpečil promptne plachty, ktorými boli prekryté ostatné časti najohrozenejších archívnych fondov, aby sa nepremočili. Archívu sa tak podarilo ustáť túto extrémne kritickú situáciu vďaka rýchlemu a odhodlanému nasadeniu vedúceho archívu, vlastných zamestnancov, zásahu hasičov a pomoci dobrovoľníkov vrátane včasného upozornenia na hroziace nebezpečenstvo,“ skonštatovalo ministerstvo.

Hasiči v poslednej chvíli zabránili šíreniu požiaru do celého krovu budovy archívu, čím predišli ešte väčšej katastrofe.

Ministerstvo vnútra vyslalo na miesto špecializovaný reštaurátorský tím Slovenského národného archívu, ktorý preskúma možné dôsledky požiaru na archívne dokumenty.

„Reštaurátori následne navrhnú všetky potrebné kroky pre ochranu dokumentov národného archívneho dedičstva nevyčísliteľnej historickej hodnoty,“ uviedli z ministerstva.

Slovensky banský archív v Banskej Štiavnici je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného archívu. V súčasnosti spravuje viac ako 360 archívnych fondov o rozsahu takmer 6 000 bežných metrov od 16. storočia až do súčasnosti.Medzi najcennejšie patria dokumenty a mapy komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici z rokov 1524 až 1919, ktoré sú zapísané do dokumentárneho dedičstva ľudstva – do Registra UNESCO Pamäť sveta.