V slovenskej šatni spokojnosť bodmi, ale nie s hrou. Hlavaj, Sukeľ aj Čajkovič hodnotia triumf proti Francúzsku - VIDEO, FOTO

Slovenská hokejová reprezentácia má po štyroch vystúpenia na MS vo Švédsku a Dánsku na svojom konte sedem bodov a pred sebou ešte tri vystúpenia. V stredu Slováci zdolali výber Francúzska tesne 2:1.

Dôležitú úlohu pri tomto zohral brankár Samuel Hlavaj, ktorý mal 19 úspešných zákrokov a inkasoval len raz. „Všetky moje zákroky boli dôležité, súper mal viacero dobrých šancí. Stále som bol v strehu, aj keď sme mali puk. Dve dni voľna vítame, musíme zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie zápasy,“ uviedol 23-ročný gólman.

Pred mikrofón sa postavil aj kapitán Matúš Sukeľ. „Som rád za tri body, bol to ťažký zápas. Nebola to z našej strany ideálna hra, ale vybojovali sme to. Od začiatku do konca sme do toho šli naplno,“ povedal.

Mladík Maxim Čajkovič tiež potvrdil, že slovenskí hokejisti sú vďační najmä za tri body. „Od začiatku do konca sme kráčali za víťazstvom. Nad vodou nás držal brankár Samo Hlavaj. Presilovky nám zatiaľ nejdú, ale nemáme sa na čo vyhovárať a mali by sme využívať šance, ktoré máme. Sme radi, že teraz máme dva dni voľna pred dvoma ťažkými zápasmi cez víkend,“ zhodnotil.

