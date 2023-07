V Severnom mori horí nákladná loď s takmer tritisíc autami na palube, jeden člen posádky zahynul (foto)

V Severnom mori nekontrolovateľne horí nákladná loď prevážajúca takmer tritisíc áut. Holandská pobrežná stráž informovala, že jeden člen posádky zahynul a ďalší utrpeli zranenia.

Po tom, ako sa 23 členov posádky neúspešne pokúšalo uhasiť požiar, použili na ich záchranu z lode člny a vrtuľníky, uviedla pobrežná stráž vo vyhlásení.

„V súčasnosti je na mieste veľa plavidiel, ktoré monitorujú situáciu a snažia sa prísť na to, ako dostať požiar pod kontrolu,“ povedala v telefonickom rozhovore pre agentúru Associated Press (AP) hovorkyňa pobrežnej stráže Lea Versteeg.

„Všetko však závisí od počasia a poškodenia plavidla. Takže v súčasnosti pracujeme na tom, aby sme zistili, ako zaistiť, aby… to dopadlo čo najmenej zle,“ dodala.

E-car(s) on fire, Ship inferno in the #NorthSea > A crew member died and several are injured after fire broke out on a cargo ship about 27 km /16 mi north of #Ameland, #Netherlands

23 crew members were on the ship, which attempted to extinguish the fire, but were unable to do so https://t.co/I8u5Sz1rtk

