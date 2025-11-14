V Ružinove našli telá muža a ženy, obaja mali strelné poranenia v oblasti hlavy

Vec si na mieste prevzali policajti bratislavskej krajskej kriminálky.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia, páska
Foto: FB, www.facebook.com
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

V ružinovskom byte našli telá muža a ženy so strelnými zraneniami. Informuje o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Podľa hovorcu našli telá bez známok života vo štvrtok 13. novembra v nočných hodinách v byte na Rezedovej ulici. „36-ročná žena ako aj 40-ročný muž mali strelné poranenia v oblasti hlavy, pričom vedľa muža sa nachádzala krátka strelná zbraň,“ uviedol Szeiff.

Presné príčiny a okolnosti smrti muža a ženy budú známe až po pitve. Vec si na mieste prevzali policajti bratislavskej krajskej kriminálky, ktorí aktuálne vykonávajú potrebné úkony v rámci vyšetrovania. „Akonáhle to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie,“ dodal hovorca.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Michal Szeiff
Firmy a inštitúcie: Polícia
Okruhy tém: Krimi Streľba
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk