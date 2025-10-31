Policajti chytili muža, ktorý má na svedomí znefunkčnenie viacerých železničných priecestí v Bratislave – VIDEO

Policajti zadržali muža, ktorý má na svedomí znefunkčnenie viacerých železničných priecestí v Bratislave. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v priebehu uplynulých dní boli pre krádež káblov znefunkčnené priecestia na Ivanskej a Vrakunskej ceste, čo spôsobilo komplikácie v cestnej a železničnej premávke.
Policajti Odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave od prijatia prvého oznámenia venovali objasneniu týchto skutkov náležitú pozornosť. V rámci vyšetrovania vykonali množstvo úkonov, pričom prepátravaním a monitorovaním okolia týchto úsekov sa zaoberali v denných ale aj nočných hodinách.
Čo sa stalo?
V stredu 29 októbra došlo znova k znefunkčneniu železničných priecestí v uvedenom úseku a zároveň prijali policajti informáciu, že v blízkosti Martinského cintorína na násypoch pri železnici sa nachádza osoba manipulujúca s káblami. Policajti preverili toto oznámenia, pričom v uvedenom úseku spozorovali muža, ktorý v blízkosti železničného násypu pílil hrubý čierny kábel. Keď zbadal policajtov, kábel aj pílku odložil.
Policajti však v jeho bezprostrednej blízkosti našli viacero kusov čerstvo odpílených káblov, pričom zakrátko sa na miesto dostavil ďalší muž, ktorý policajtom uviedol, že ho na miesto zavolal muž s pílkou – jeho kamarát, ktorý ho požiadal aby mu doniesol väčšie množstvo tašiek. Nakoľko muž nevedel policajtom hodnoverne preukázať pôvod káblov ani dôvod, prečo má pri sebe náradie na pílenie a tašky, vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania protiprávneho konania. Policajti na mieste muža s pílkou obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie.
Po vykonaní potrebných úkonov vzniesol poverený policajt Odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave obvinenie z trestného činu krádeže a z trestného činu poškodzovania všeobecne prospešného zariadenia 38-ročnému Viliamovi R. z Bratislavy. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia a bol spracovaný aj podnet k väzobnému stíhaniu obvineného.