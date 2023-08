V Rusku rastú platy a zvyšuje sa životná úroveň, tvrdí Putin 

Ruský vodca Vladimir Putin tvrdí, že kombinácia vojenských a spotrebiteľských výdavkov poháňa ruskú ekonomiku vpred, pričom zamestnanosť vo výrobe je podľa neho na stabilnej úrovni 10 miliónov ľudí tak, ako to bolo v roku 2021. Ako referuje spravodajský web CNN, Putin to povedal na štvrtkovom stretnutí s priemyselnými lídrami v Kremli.

Mzdy narástli o 20 percent

Podľa Putina dve tretiny rastu priemyselnej výroby zabezpečuje obrana a za zvyšnú tretinu je zodpovedný dopyt spotrebiteľov. Zároveň tvrdil, že životná úroveň Rusov sa zvyšuje a platy rastú, pričom poznamenal, že mzdy oproti vlaňajšku stúpli o 20 percent, čo bolo spôsobené i nedostatkom pracovnej sily.

Putin povedal, že smerom nahor ide taktiež produktivita. Tá sa podľa neho zvýšila asi o 5 %. Nešpecifikoval však, v akom období. Povedal, že je to životne dôležité, pretože nedostatok pracovnej sily by inak viedol k zvýšeniu mzdových nákladov a podkopal by ekonomiku podnikov. Putin zdôraznil, že rozšírenie výroby bolo obzvlášť pozoruhodné pri počítačoch a hotových metalurgických výrobkoch.

Rubeľ predstavuje riziko

Rusko vypadlo z rebríčka desiatich najlepších ekonomík na svete s hrubým domácim produktom približne vo veľkosti Austrálie. Napriek tomu zostáva jedným z najväčších dodávateľov energie na svetové trhy – vrátane Číny a Indie.

Západ uvalil na Moskvu sankcie po rozsiahlej invázii na Ukrajinu vo februári minulého roka. Analytici uviedli, že hoci ruská ekonomika tento rok pravdepodobne neklesne, slabý rubeľ predstavuje riziko. Podľa Eurasia Group devalvácia rubľa „zvýši finančnú nestabilitu a určite posilní už aj tak rastúce inflačné riziko v najbližších mesiacoch“. Prudký rast miezd môže podľa analytikov podporovať inflačné tlaky.

Experti očakávajú, že rozpočtový deficit za rok sa bude pohybovať medzi 2 % a 2,5 % HDP, pričom cena ruskej ropy nakupovanej ázijskými zákazníkmi sa zotavuje.