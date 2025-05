V roku 2013 Švajčiari oslavovali striebro ako titul, teraz smútia. Ambühl: Vidíte, posunuli sme sa - VIDEO

V pondelok večer sa švajčiarski hokejisti vrátili z majstrovstiev sveta v Štokholme, kde obhájili strieborné medaily spred roka z Prahy.

Vo finále Švajčiari podľahli Američanom 0:1 po predĺžení a smútok z tejto prehry z nich nevyprchal ani po takmer 24 hodinách, keď sa v Klotene stretli približne s tisíckou fanúšikov.

„Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme konečne získali zlato. Boli sme presvedčení, že vyhráme, takže prehra bola pre nás šokujúca. Sme smutní, ale zároveň odhodlaní o rok doma napraviť, čo sme teraz nezvládli,“ komentoval tréner Patrick Fischer na webe SRF.

Fanúšikovia ako motivácia

Najužitočnejší muž šampionátu Leonardo Genoni sa poďakoval fanúšikom za skvelé domáce prijatie.

„Napriek sklamaniu, ktoré u nás zavládlo, nás títo fanúšikovia opäť naladili na pozitívnu strunu. Motivujú nás do ďalšej práce,“ uviedol švajčiarsky brankár so štyrmi shutoutmi aj titulom MVP z MS 2025 IIHF.

Rodák z Zürichu opäť zdôraznil súdržnosť tímu Helvétov, ktorí v riadnom hracom čase vo vyraďovacej časti neinkasovali ani jeden gól.

„Rozdiel v náš prospech urobila zmes starších a mladších ľudí. Mali sme spoločný cieľ, ale posledný krok nám nevyšiel. Máme však za sebou skvelý šampionát,“ dodal 37-ročný Genoni.

Ovácie pre Ambühla

Najväčšie ovácie sa počas privítania fanúšikmi ušli Andresovi Ambühlovi. Dlhoročný reprezentant sa zo svojho dvadsiateho a zároveň posledného svetového šampionátu vrátil so striebornou medailou na krku, hoci hokejový svet by mu doprial zlato. Fanúšikovia po prílete do Švajčiarska ho dojali.

„Hráme hokej pre dobrý pocit z víťazstiev, ale ten sa niekedy dostaví aj po prehre. Len to chvíľu trvá a pomôžu vám v tom fanúšikovia. Oni sú ten pravý dôvod, prečo to celé robíme,“ povedal Ambühl pred fanúšikmi oslavujúcimi jeho meno v štýle „standing ovation“.

Rozdiel medzi rokmi 2013 a 2025

Účastník rekordných 151 zápasov na MS pripomenul, že medzi striebornou medailou Švajčiarov z MS 2013 a MS 2025 je veľký rozdiel.

„V roku 2013 sme po zisku striebra na majstrovstvách sveta oslavovali, akoby sme sa stali majstrami sveta. Teraz však bolo obrovské naše sklamanie zo striebra. Cítite ten rozdiel a výboj, akým sme prešli? Verím, že sme skutočne pripravení aj na posledný krok – zisk titulu majstra sveta,“ dodal 41-ročný už len bývalý útočník.

Švajčiari veria, že o rok na MS v Zürichu a Fribourgu postúpia tretíkrát za sebou do finále, ale tentoraz s úspešným koncom a víťaznou trofejou nad hlavami. Už to však bude bez legendy Ambühla.