V Ríme sa začala slovenská Národná púť, spolu s tisíckami pútnikov sa jej zúčastnil aj prezident SR

Svätou omšou v Lateránskej bazilike v Ríme sa vo štvrtok začala slovenská Národná púť, ktorá sa koná pri príležitosti Jubilejného roka. Okrem približne štyroch tisíc pútnikov sa na nej zúčastnili takmer všetci biskupi zo Slovenska, ale aj prezident Peter Pellegrini spolu s niekoľkými ministrami i ministerkou kultúry.

Práve na spojenie Slovákov počas púte bez ohľadu na vek či názory poukázal prezident počas brífingu po skončení svätej omše v bazilike. Pútnici takýmto spôsobom podľa neho ukazujú, že hodnoty i viera vedia spájať. Označil to za pekné posolstvo, ktoré by podľa jeho slov mohlo počas týchto dní odchádzať z Ríma na Slovensko.

Všetci prešli svätou bránou

Národná púť odštartovala v Ríme v najdôležitejšej bazilike Katolíckej cirkvi. Všetci jej účastníci tak zároveň prešli jednou zo štyroch svätých brán. Hlavným celebrantom svätej omše v Bazilike sv. Jána Lateránskeho bol vo štvrtok nitriansky biskup a podpredseda Konferencie biskupov Slovenska Viliam Judák.

Vo svojej kázni poukázal na výnimočnosť Ríma z pohľadu teológie, ale aj podobnosť slovenského národa s biblickým, istú tvrdohlavosť či „tvrdú šiju“, ktorá však podľa neho nemusí nutne znamenať negatívny údel. Zároveň aj on odkázal na súčasné rozdelenie v dnešnej spoločnosti.

„Kiežby naša aktuálna núdza, ktorú ako jednotlivci, či ako národ zakúšame, či už je to rozdelenie, vzájomná nedôvera, i nedôvera voči Cirkvi a autoritám, koketovanie s pochybnými okultnými praktikami, medzigeneračný cynizmus, nepriznané ťažké závislosti – aby toto všetko nesmerovalo do modloslužby, ale aby to malo vyústenie v hlbšej dôvere a nádeji v Boha, v náprave a skvalitnení nášho života – a prejavilo sa to i v našich medziľudských vzťahoch, kde je veľa neprajnosti a rozdelenia,“ povedal. Práve to označil za to najcennejšie čo si Slováci môžu odniesť z jubilejnej púte.

Prišiel aj Ondrej Kandráč

Pútnici prišli do Ríma z rôznych častí Slovenska, viacerí sa zhodli na tom, že sem prišli hľadať, ale aj prosiť, predovšetkým za zdravie svojich najbližších i pokoj v rodinách a vo svete. Medzi pútnikmi bol aj huslista a spevák Ondrej Kandráč spolu s manželkou.

„Každý človek, ktorý navštívi Večné mesto, sa skláňa pred obrovským Božím dielom. S pokorou prijímame všetko, čo nás napĺňa naokolo,“ poznamenal s tým, že prišiel prosiť aj za slovenský národ. Prezident Pellegrini povedal, že vo svojej prosbe bol veľmi osobný. Želal si len pokoj, zdravie pre svojich blízkych a silu dokázať sa vysporiadať s akýmikoľvek problémami.

V ďalších dňoch zavítajú pútnici postupne aj do zvyšných troch pápežských bazilík – Baziliky sv. Petra, Baziliky Santa Maria Maggiore a Baziliky sv. Pavla za hradbami.

S pápežom sa zrejme nestretnú

Program pracovnej cesty prezidenta v Ríme a vo Vatikáne potrvá do soboty. V piatok prejde Svätou bránou v Bazilike sv. Petra a zúčastní sa na svätej omši. Počas brífingu vo štvrtok podvečer tiež informoval, že pútnici sa pravdepodobne s pápežom Františkom, ako bolo pôvodne plánované, nestretnú.

„Podľa mňa by si to veľmi želali a túžia po tom všetci, ktorí sem išli, ale je potrebné vnímať realitu. Svätý Otec má za sebou veľmi náročnú hospitalizáciu v nemocnici a ja predpokladám, že jeho zdravotný stav je taký krehký, že pravdepodobne je nemožné, aby bol vystavený stretnutiu s obrovským množstvom ľudí. Preto si myslím, že sa nám zajtra dostane jeho pozdrav na diaľku, keď bude prečítané jeho posolstvo slovenským pútnikom,“ uviedol. Aj napriek fyzickej neprítomnosti pontifika verí, že s pútnikmi sa spojí v modlitbách a duchovne.