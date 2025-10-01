V Poprade sa zmenou v kádri snažia zlepšiť svoju hru aj postavenie v tabuľke. Odchádzajú dvaja legionári

Hokejistom Popradu sa v novej sezóny extraligy mužov zatiaľ nedarí a po siedmich dueloch sú so ziskom troch bodov na predposlednej 11. priečke tabuľky.
Vedenie „kamzíkov“ preto pristúpilo k zmenám v kádri a tie sa dotkli dvoch legionárov. Spod Tatier odchádza maďarský brankár Ádám Vay a kanadský útočník Tyler Wong.
„Chcel by som poďakovať Ádámovi aj Tylerovi za ich odvedené služby v drese HK Poprad. Zároveň im prajem všetko dobré v ich nasledujúcej kariére. My sme sa snažili spraviť nejaký impulz a zmeny v kabíne, nakoľko nie sme spokojní s herným prejavom mužstva ani s výsledkami. Aktívne pracujeme na náhradách. Verím, že ešte v priebehu tohto týždňa sa budú noví hráči hlásiť v Poprade a v najbližšej dobe zasiahnu aj do zápasov,“ vyhlásil športový riaditeľ klubu Július Koval podľa oficiálneho klubového webu.
Gólman Vay chytal v Poprade od leta 2023, v oboch predchádzajúcich ročníkoch mal úspešnosť zásahov cez 92 percent. V aktuálnej sezóne je to však len 89,1 percenta, čo bolo napokon rozhodujúce.
Wong za „kamzíkov“ absolvoval päť extraligových zápasov bez bodového zisku a nazbieral v nich šesť „mínusiek“.