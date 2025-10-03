V Poľsku otvorili výcvikové stredisko pre ukrajinských vojakov a jednotky NATO

Otvorenie strediska prichádza len niekoľko týždňov po tom, ako Kyjev a Varšava oznámili, že poľských vojakov na boj s dronmi budú cvičiť Ukrajinci.
V Poľsku otvorili výcvikové stredisko Camp Jomsborg, ktoré je určené pre ukrajinských vojakov a jednotky NATO. Uviedlo to ukrajinské ministerstvo obrany, informuje spravodajský web Kyiv Independent.

Stredisko „posilní výmenu bojových skúseností medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a NATO,“ povedal námestník ministra obrany Jevhen Mojsjuk. „Tu budeme mať možnosť zdieľať s partnermi informácie, vrátane poznatkov o využívaní dronov a protiopatreniach voči nim,“ konštatoval Mojsjuk.

Dodal, že Camp Jomsborg vznikol s podporou európskych partnerov, predovšetkým Nórska, a je súčasťou širšej pomoci NATO pri obrane Ukrajiny. Momentálne vo výcvikovom stredisku pôsobí 250 nórskych inštruktorov, pričom čoskoro by sa mali pridať vojaci z Estónska a ďalších členských štátov NATO. Otvorenie strediska prichádza len niekoľko týždňov po tom, ako Kyjev a Varšava oznámili, že poľských vojakov na boj s dronmi budú cvičiť Ukrajinci.

