Smer inicioval až dve mimoriadne schôdze, poslanci jednu zatiaľ vôbec neotvorili (naživo)

Poslanci Národnej rady SR sa zatiaľ nebudú zaoberať na mimoriadnej schôdzi kompenzačnými opatreniami súvisiacimi s rastom cien energií. Plénum totiž nebolo na prvý pokus uznášaniaschopné. Prezentovalo sa 57 poslancov. Na to, aby bol parlament uznášaniaschopný, treba nadpolovičnú väčšinu, čiže 76 poslancov.

Ďalší pokus otvoriť schôdzu bude o 30 minút. Jediným bodom programu, ktorý by poslanci mali prerokovať, je návrh skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia NR SR o kompenzačných opatreniach pre samosprávy súvisiacich s rastom cien energií.

Druhá mimoriadna schôdza sa má venovať situácii v rezorte vnútra. Pod návrh na zvolanie mimoriadnych schôdzí sa okrem poslancov Smeru-SD podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu (Život-NS).

Strana Smer-SD sa prostredníctvom schôdze pokúsi požiadať úradnícku vládu, aby uvoľnila kompenzáciu 108 miliónov eur pre obce, mestá a samosprávy. Ak sa im finančne nepomôže, situácia sa podľa Fica dramaticky zhorší. V štátnom rozpočte na rok 2023 je schválená rezerva vo výške 860 miliónov eur práve na kompenzácie vysokých cien energií.

„Bola dohoda, že z týchto peňazí pôjde 200 miliónov práve pre mestá, obce a vyššie územné celky, ale k tomu nedošlo,“ tvrdí Fico.

Samosprávy volajú o pomoc

Mimoriadnu schôdzu žiadali najmä predstavitelia samospráv. Združenie SK8 a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)vyzvali poslancov Národnej rady SR, aby podporili otvorenie mimoriadnej parlamentnej schôdze ku kompenzácii cien energií pre samosprávy, mestá a obce. Združenia trvajú na tom, aby poslanci hlasovali za predložené opatrenia.

Predseda ZMOS Jozef Božik uviedol, že v samosprávach žijú sympatizanti všetkých politických strán, preto by podľa neho poslanci nemali prihliadať na to, kto mimoriadnu schôdzu zvolal. O pomoc požiadali aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. „Mimoriadne rokovanie parlamentu okamžite nevyrieši 108 miliónov eur preto, lebo ide o uznesenie, ktoré len ukladá úradníckej vláde odporúčanie, aby to, čo bolo sľúbené a schválené, vyplatila. Od prezidentky SR žiadame, aby sa do toho vložila preto, aby premiér Ľudovít Ódor bol ochotný predložiť skrátené legislatívne konanie do parlamentu,“ vysvetlil Božik.

Ministerstvo financií v tlačovej správe informovalo, že úradnícka vláda v súčasnosti nevie garantovať rozdiskutovanú pomoc pre samosprávy, ktorá bola garantovaná vládou Eduarda Hegera (Demokrati). Ten tvrdí, že jeho vláda peniaze na kompenzácie pre samosprávy vyčlenila. „Ešte ako predseda vlády som vyčlenil 200 miliónov eur na pomoc samosprávam, už takmer polovica z nich bola vyplatená za mojej vlády. Zvyšné peniaze sú k dispozícii, nachystané v schválenom štátnom rozpočte. Práve preto vyzývam úradnícku vládu, aby urýchlene rozhodla o ich vyplatení. Stačí na to jeden podpis,“ reagoval bývalý premiér Eduard Heger (Demokrati). Odklad vyplatenia pomoci v tejto situácii podľa neho vytvára priestor pre populistov okolo Fica, ktorí túto tému zneužívajú v predvolebnej kampani.

Premiér Ľudovít Ódor poprosil zástupcov územnej samosprávy o zdržanlivý postoj do 15. augusta. Vtedy by podľa premiéra malo byť zreteľnejšie vidieť, či budú k dispozícii prostriedky aj na kompenzáciu cien energií pre mestá, obce a samosprávy.