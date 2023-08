V obľúbenom letovisku pri pobreží Čierneho mora explodovala mína, došlo aj k zraneniam (video)

Námorná mína podľa rumunských úradov vybuchla v pondelok ráno na pobreží Čierneho mora v blízkosti turistickej dediny Costinești. Mína explodovala po náraze do móla. Vážne škody nespôsobila.

Zranený však bol jeden muž. Sťažoval sa na čiastočnú stratu sluchu, ale odmietol hospitalizáciu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje rumunský spravodajský televízny kanál Digi24.

Romania, a mine apparently exploded this morning in Costinești, a Black Sea town near Constanța. pic.twitter.com/R3xmOsn2zW — Pierre Davide Borrelli (@PierreDBorrelli) August 14, 2023

Obavy vyvoláva to, že v oblasti by mohla plávať ďalšia mína. Rumunské námorníctvo pripravuje tím ženijných potápačov, ktorí spolu s pobrežnou strážou pôjdu do špecifikovanej oblasti, aby preskúmali situáciu a zneškodnili druhú mínu, ak ju nájdu.