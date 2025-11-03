V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie dve zmeny, neprídu útočníci Hudáček a Paulovič. Kto ich nahradí?

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh musel pred novembrovým turnajom o Nemecký pohár v Landshute spraviť dve zmeny v nominácii.
Ako informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach, na zraz národného tíme neprídu Libor Hudáček ani Matej Paulovič. Namiesto nich pozvánky dostali extraligisti Šimon Petráš a Oleksij Myklucha.
Kouč Országh nominoval na Nemecký pohár dovedna 25 hráčov, debutant Alex Čiernik
V kádri figuruje dovedna 25 hráčov – dvaja brankári, deviati obrancovia a štrnásti útočníci. Naďalej platí, že v menoslove figuruje len jeden možný debutant – dvadsaťjedenročný útočník Alex Čiernik z fínskej Liigy.
V tíme sú hokejisti prevažne zo slovenskej aj českej extraligy, dopĺňa ich dvojica zo Švédska a spomenutý mladík Čiernik z Fínska.
Po dlhej rekonvalescencii sa na Slovensko vracia aj doterajší hlavný tréner Craig Ramsay, ktorý vystuží Országhov trénerský štáb. Jeho súčasťou v pozícii asistenta bude aj niekdajší reprezentant Ivan Majeský.
Návrat Ramsayho je pozitívna správa. Už 74-ročný kanadský odborník mal v prvej polovici roka zdravotné problémy, počas leta sa zotavil a je pripravený pomôcť realizačnému tímu reprezentácie SR.
Novou tvárou v realizačnom tíme je Ivan Majeský, niekdajší fyzicky dobre stavaný obranca odohral za Slovensko dovedna 97 stretnutí a strelil v nich štyri góly.
Krajinu reprezentoval na šiestich MS a dvoch olympijských turnajoch. Aktuálne je asistent trénera v českom Kladne.
Hlavný kouč Országh v úvode aktuálnej sezóny veľa cestoval, komunikoval s viac ako 30 hráčmi zo širšieho kádra. V novembri dostal voľno Tomáš Tatar zo švajčiarskeho Zugu.
K dispozícii však bude v decembri v generálke na februárové ZOH 2026.
V Nemecku na Slovákov čakajú tri stretnutia, okrem domácich ich preveria aj Rakúšania a Lotyši. O mesiac neskôr v domácom prostredí si zase zmerajú sily s Nórskom a Lotyšskom.